Wenn der Meister nicht aufsteigen darf

Die FSG steht damit kurz vor dem Gewinn ihrer ersten Rheinlandmeisterschaft, die normalerweise gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Regionalliga wäre. Das Thema hatte sich an der Saar jedoch schnell erledigt. „Als Spielgemeinschaft dürfen wir nicht in die Regionalliga aufsteigen“, erklärt Rainer Britten, der seine zweite Saison als Trainer am Kammerforst absolviert. Sportlich wäre die Kombination aus Serrig und Saarburg gerne das Abenteuer Regionalliga angegangen. Doch die Verbandsregularien sehen keine Ausnahme vor. Ein bitterer Beigeschmack bliebe also im Falle eines Titelgewinns.

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