Wenn der Krankenwagen zum Dauergast wird

Wer sich alte Spielszenen - beispielsweise aus der goldenen Zeit von Franz Beckerbauer in den 1970er Jahren - anschaut, erkennt schnell, dass sich das Fußballspiel extrem gewandelt hat. Früher war es noch möglich, dass Kaiser Franz mit dem Ball am Fuß im Mittelfeld agierend noch Zeit hatte, den Arm abwechselnd links und rechts anzuheben, um auf fehlende Passmöglichkeiten hinzuweisen. Solche Szenen sind nicht nur im heutigen Profifußball undenkbar - auch im höherklassigen Amateurbereich ist bei jedem Akteur eine schnelle Handlungsführung gefragt. Die Spieler wollen bereits weit in der gegnerischen Hälfte jede sich bietende Chance nutzen, dem Gegenspieler durch aggressives Pressing den Ball abzuholen. Es gibt immer mehr Körperkontakte - und dabei ist auch meist eine hohe Geschwindigkeit vorhanden, so dass es immer wieder zu schweren Verletzungen kommt.

Auch am vergangenen Wochenende gab es wieder im Saar-Fußball zahlreiche schwere Verletzungen, bei denen oft heftige Zusammenstöße bei hoher Geschwindigkeit eine große Rolle spielten. Eppelborns Kapitän Bono Marjanovic zog sich im Oberliga-Derby in Wiesbach bei solch einem Zusammenprall eine schwere Augenhöhlen- sowie Stirnwandverletzung zu. Und sein Mitspieler Jona Peters erwischte es mit einem Nierenriss. Eine Liga darunter prallten die beiden Jägersburger Mika-Louis Gilcher und Mike Scharwath ohne gegnerische Einwirkung im Heimspiel gegen den FC Rastpfuhl so heftig zusammen, dass die herbeigerufenen Notärzte gleich doppelte Arbeit hatten: Gilcher verletzte sich im Kopfbereich - und bei Scharwath war sogar zunächst befürchtet worden, dass ihm mehrere Frontzähne herausgebrochen sind. Anschließend wurde festgestellt, dass sie nach hinten geklappt waren. Sie konnten dann Dank guter medizinischer Behandlung erhalten bleiben. Und auch beim weiteren Saarlandliga-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken II und dem SV Merchweiler gab es einen heftigen Zusammenprall, in dessen Folge FCS-Akteur Lukas Feka so unglücklich auf den Kopf fiel, dass er das Bewusstsein verlor.

Gerade bei diesen nun immer mehr auftretenden heftigen Zusammenprall-Szenen drohen teilweise schwere Verletzungen und Nachwirkungen. Sämtlichen verletzten Spielern gute Besserung!!!