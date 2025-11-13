Wenn der Egoismus das Vereinsleben kaputtmacht

Nun endlich äußert sich Marius Becker als Vorsitzender ausführlicher zu den Gründen für die damalige sportliche und personelle Krise, wenn auch nur schriftlich: „Wir hatten es unverständlicherweise mit einer Mannschaft zu tun gehabt, die offensichtlich sonntags keine Spiele machen wollte. Das war umso kurioser, da wir die beste Trainingsbeteiligung seit unserer Gründung hatten.“ Gemangelt habe es an Disziplin und Mannschaftsgefühl. Stattdessen hätten Egoismus und teilweise unsoziales sowie unsportliches Verhalten auf dem Platz dominiert. „Wir haben die Mannschaft zwei, drei Mal darauf hingewiesen, dass es so nicht geht und die Abmeldung als Konsequenz in den Raum gestellt. So ist es dann gekommen.“

