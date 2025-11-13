Wenn der Egoismus das Vereinsleben kaputtmacht

Es sollte der Gegenentwurf zu manch anderem Verein sein: Mit frischen, kreativen Ideen gingen sie Anfang 2017 bei den neu gegründeten Sportfreunden Lokomotive Wengerohr-Belingen zu Werke. Leute wie Jan Kohlei und Marius Becker waren Männer der ersten Stunde. Nicht nur der Club-Name ist außergewöhnlich, sondern auch der Elefant als Maskottchen. Anfangs war der Zuspruch enorm. Doch seit Anfang September spielt die erste Mannschaft der Lok mittlerweile nicht mehr. Nach größtenteils sehr deutlichen Niederlagen zog man sich vom Spielbetrieb in der Kreisliga C 21 zurück (TV berichtete kurz).
Nun endlich äußert sich Marius Becker als Vorsitzender ausführlicher zu den Gründen für die damalige sportliche und personelle Krise, wenn auch nur schriftlich: „Wir hatten es unverständlicherweise mit einer Mannschaft zu tun gehabt, die offensichtlich sonntags keine Spiele machen wollte. Das war umso kurioser, da wir die beste Trainingsbeteiligung seit unserer Gründung hatten.“ Gemangelt habe es an Disziplin und Mannschaftsgefühl. Stattdessen hätten Egoismus und teilweise unsoziales sowie unsportliches Verhalten auf dem Platz dominiert. „Wir haben die Mannschaft zwei, drei Mal darauf hingewiesen, dass es so nicht geht und die Abmeldung als Konsequenz in den Raum gestellt. So ist es dann gekommen.“