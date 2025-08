Du wirst automatisch weitergeleitet...

Bei der Vorstellung des neuen Trainers Timo Weiershausen (M.) als Funktionär in Aktion, am vergangenen Sonntag zwischen den Pfosten gefordert: Kai Eckhardt (l.), Co-Trainer und Ersatztorwart der SG Eschenburg II in der Fußball-A-Liga Dillenburg. (Archivfoto) © SG Eschenburg

Wenn der „Co“ ins Tor muss: Kai Eckhardts besonderer Sonntag Teaser KLA DILLENBURG: +++ Bei der SG Eschenburg II ist Kai Eckhardt zum Auftakt der Fußball-A-Liga Dillenburg doppelt gefordert: Erst als Co-Trainer, dann als Torwart. So hat er seinen Auftritt erlebt +++ Verlinkte Inhalte KLA Dillenburg Eschenburg II Eschenburg-Eibelshausen. Spätestens um 13.45 Uhr am vergangenen Sonntag hat Kai Eckhardt gewusst: Gleich wird es ernst. Gleich ist die Halbzeitpause der Partie SG Eschenburg II gegen FC Merkenbach in der Fußball-A-Liga Dillenburg Geschichte. Und seine beginnt. Die des 46-Jährigen Co-Trainers, der im zweiten Durchgang das Tor der Gruppenliga-Reserve hüten muss. Noch steht es 0:0. Eckhardt kommt – für den verletzten Stammkeeper und Kapitän Philipp Evers. Am Ende gewinnt die SG-Zweite mit 3:1. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.