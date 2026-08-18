Wenn Daten Tore zählen - Die KI-Saisonprognose 2026/27 Der Ausblick auf die Zweitliga-Gruppe 1 von Christian Mathea · Heute, 06:38 Uhr · 0 Leser

Fokus aus die neue Saison - es geht wieder los in der 2. Liga Gruppe 1 – Foto: Reto Schlatter

Die neue Saison steht vor der Tür. Mit dem FC Oetwil-Geroldswil durfte die Liga einen Aufsteiger verabschieden, während der SV Rümlang sowie die Zweitvertretungen von YF Juventus und Höngg den bitteren Gang in die 3. Liga antreten mussten. Neu mit von der Partie sind der SC Siebnen, Blue Stars und der FC Srbija, die frischen Wind in die Gruppe bringen wollen. Zudem wechselt der FC Glattbrugg nach mehreren Jahren in der Gruppe 2 in die Gruppe 1. Die Karten werden also neu gemischt. Grund genug für uns, einen Blick in die Glaskugel zu werfen und zu prognostizieren, wo die Teams am Ende der Spielzeit landen könnten. Ob wir damit richtigliegen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen - Stoff für Diskussionen bietet die Rangliste aber bereits heute reichlich.

Nachdem ich in den letzten Jahren bei Prognosen, Tippspielen und Saisonvorschauen deutlich häufiger daneben - als richtiglag, habe ich mir diesen Sommer einen kleinen Luxus gegönnt: Die Weltmeisterschaft wurde für ein internes Tippspiel komplett von einer KI prognostiziert. Das Resultat konnte sich sehen lassen: eine respektable Top-30-Platzierung unter über 2'500 Teilnehmenden und sogar der spätere Weltmeister wurde korrekt vorhergesagt. Das war für mich Anlass genug, auch den Ausgang der 2. Liga Gruppe 1 des FVRZ dem Copiloten zu überlassen. Nicht, dass ich mir nicht selbst Gedanken gemacht hätte, wie die Saison verlaufen könnte. Aber der Reiz, dies im Zeitalter der künstlichen Intelligenz berechnen zu lassen, war einfach zu gross.

Also habe ich den Prompt in echter Sisyphus-Manier mit allem gefüttert, was unsere Fupa-Seite hergab: News, Transfers, Testspiele, Tabellen der letzten zehn Jahre und noch einiges mehr. Herausgekommen ist eine spannende Rangliste. Einige Platzierungen hätte ich wohl selbst ähnlich getippt, andere wiederum standen so definitiv nicht auf meinem Zettel.





Unsere Saisonprognose geht neue Wege ... – Foto: Co-Pilot

Sei's drum: Die Vereine mögen mir diesen kleinen Ausflug in die Welt der künstlichen Intelligenz verzeihen. Und falls ihr in der Prognose nicht ganz so gut weggekommen seid, wie ihr euch das selbst vorgestellt habt, bietet sich nun die perfekte Gelegenheit, dem digitalen Tipp-Genie eins auszuwischen und ihm auf dem Platz zu zeigen, wo der Hammer hängt. In diesem Sinne wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen dieses Experiments zwischen Dorfplatzromantik und digitaler Zukunft. Und keine Sorge an alle Traditionalisten: Die Berichterstattung stammt auch weiterhin von mir und nicht von meinem elektronischen Teamkollegen.



1. FC Wädenswil (Vorsaison 2. / getippt 3.)

Wädenswil wirkt wie ein Team, das seine Rolle an der Spitze verinnerlicht hat. Routine, taktische Klarheit und gezielte Verstärkungen formen einen Aufstiegsfavoriten, der selten ins Wanken gerät. Die Frage dreht sich weniger um das Ziel, sondern um die Dominanz auf dem Weg dorthin.





Nach dem Vize-Titel in der letzten Saison, soll es diese Saison mit dem Titel klappen. – Foto: FC Wädenswil





2. FC Red Star Zürich 2 (Vorsaison 10. / getippt 14.)

Bei



3. FC Horgen (Vorsaison 8. / getippt 12.)

präsentiert sich als physisch präsente und defensiv stabile Mannschaft. Die Struktur stimmt, die Vorbereitung bestätigte die Verlässlichkeit, doch im Angriff fehlt der letzte Punch. Ein Platz in der Spitzengruppe ist dennoch realistisch, getragen von Härte und Ordnung.



4. FC Regensdorf (Vorsaison 3. / getippt 2.)

setzt erneut auf Kompaktheit und defensive Disziplin. Standards bleiben ein wichtiges Werkzeug, doch die Offensive produziert zu wenig, um konstant Druck auf die Spitze auszuüben. Ein solides Team, das sich im oberen Bereich halten kann, sofern die Torquote steigt.



2. FC Red Star Zürich 2 (Vorsaison 10. / getippt 14.)Bei Red Star Zürich II prägen Talent und spielerische Freiheit das Gesamtbild. Die jungen Offensivkräfte sorgen für Tempo, während die wechselnde Kaderstruktur gelegentlich Unruhe bringt. Gelingt die Stabilisierung, bleibt ein Team, das weit oben landen kann und mit Technik überzeugt.3. FC Horgen (Vorsaison 8. / getippt 12.) Horgen präsentiert sich als physisch präsente und defensiv stabile Mannschaft. Die Struktur stimmt, die Vorbereitung bestätigte die Verlässlichkeit, doch im Angriff fehlt der letzte Punch. Ein Platz in der Spitzengruppe ist dennoch realistisch, getragen von Härte und Ordnung.4. FC Regensdorf (Vorsaison 3. / getippt 2.) Regensdorf setzt erneut auf Kompaktheit und defensive Disziplin. Standards bleiben ein wichtiges Werkzeug, doch die Offensive produziert zu wenig, um konstant Druck auf die Spitze auszuüben. Ein solides Team, das sich im oberen Bereich halten kann, sofern die Torquote steigt.

FVRZ-Cupsieger Regensdorf im Schweizer Cup gegen GC hoch hinaus, am Ende ausgeschieden. – Foto: Doris Studer





5. FC Glattbrugg (Vorsaison 4. / getippt 12.)

bringt viel Selbstvertrauen aus der alten Gruppe mit und profitiert von einem eingespielten Kern. Die Vorbereitung zeigte, dass das Niveau passt, doch die neue Umgebung verlangt schnelle Anpassung. Gelingt diese, ist ein Platz im oberen Drittel erreichbar.



6. FC Blue Stars (Aufsteiger)

tritt als technisch orientierter Neuling auf, der eine Mischung aus Erfahrung und Jugend vereint. Die Testspiele bestätigten die spielerische Linie, während die physische Komponente noch Luft nach oben hat. Ein Mittelfeldplatz erscheint realistisch, mit Potenzial nach oben.



5. FC Glattbrugg (Vorsaison 4. / getippt 12.) Glattbrugg bringt viel Selbstvertrauen aus der alten Gruppe mit und profitiert von einem eingespielten Kern. Die Vorbereitung zeigte, dass das Niveau passt, doch die neue Umgebung verlangt schnelle Anpassung. Gelingt diese, ist ein Platz im oberen Drittel erreichbar.6. FC Blue Stars (Aufsteiger) Blue Stars tritt als technisch orientierter Neuling auf, der eine Mischung aus Erfahrung und Jugend vereint. Die Testspiele bestätigten die spielerische Linie, während die physische Komponente noch Luft nach oben hat. Ein Mittelfeldplatz erscheint realistisch, mit Potenzial nach oben.

Blue Stars ist zurück und bereit für Überraschungen. – Foto: M. Pangellieri





7. SC Siebnen (Aufsteiger)

bringt viel Einsatz und klare Organisation mit. Die verstärkte Offensive zeigte gute Ansätze, allerdings auch Schwankungen, besonders auswärts. Ein Team mit Biss, das sich im Mittelfeld etablieren kann, wenn die Konstanz steigt.



8. FC Wiedikon (Vorsaison 6. / getippt 5.)

setzt auf Struktur und lokale Talente. Die neuen Offensivspieler bringen frische Ideen, doch die Vorbereitung offenbarte das alte Thema: Chancen ja, Tore nein. Zuhause stark, auswärts wechselhaft. Ein Platz im Mittelfeld hängt stark von der Effizienz im Abschluss ab.



7. SC Siebnen (Aufsteiger) Siebnen bringt viel Einsatz und klare Organisation mit. Die verstärkte Offensive zeigte gute Ansätze, allerdings auch Schwankungen, besonders auswärts. Ein Team mit Biss, das sich im Mittelfeld etablieren kann, wenn die Konstanz steigt.8. FC Wiedikon (Vorsaison 6. / getippt 5.) Wiedikon setzt auf Struktur und lokale Talente. Die neuen Offensivspieler bringen frische Ideen, doch die Vorbereitung offenbarte das alte Thema: Chancen ja, Tore nein. Zuhause stark, auswärts wechselhaft. Ein Platz im Mittelfeld hängt stark von der Effizienz im Abschluss ab.

Auf geht's in die neue Saison - der FC Wiedikon ist bereit. – Foto: FC Wiedikon





9. FC Adliswil (Vorsaison 4. / getippt 8.)

vertraut auf Kontinuität und Heimstärke. Die Vorbereitung zeigte erneut die klare Trennung zwischen starken Heimauftritten und schwächeren Auswärtsspielen. Die geringe Kaderbreite bleibt ein Risiko. Der Klassenerhalt wird über die Punkte auf dem eigenen Platz entschieden.



10. FC Unterstrass (Vorsaison 9. / getippt 7.)

lebt von Tempo und Mut, doch die fehlende Erfahrung zeigt sich in engen Partien. Die Vorbereitung brachte offensive Highlights, aber auch defensive Unsicherheiten. Ein entwicklungsfähiges Team, das überraschen kann, jedoch noch nicht stabil genug für mehr.



9. FC Adliswil (Vorsaison 4. / getippt 8.) Adliswil vertraut auf Kontinuität und Heimstärke. Die Vorbereitung zeigte erneut die klare Trennung zwischen starken Heimauftritten und schwächeren Auswärtsspielen. Die geringe Kaderbreite bleibt ein Risiko. Der Klassenerhalt wird über die Punkte auf dem eigenen Platz entschieden.10. FC Unterstrass (Vorsaison 9. / getippt 7.) Unterstrass lebt von Tempo und Mut, doch die fehlende Erfahrung zeigt sich in engen Partien. Die Vorbereitung brachte offensive Highlights, aber auch defensive Unsicherheiten. Ein entwicklungsfähiges Team, das überraschen kann, jedoch noch nicht stabil genug für mehr.

Mit Schwung in die neue Saison - Unterstrass im Testspiel gegen Stäfa (5:2-Heimerfolg). – Foto: Reto Schlatter





11. FC Einsiedeln (Vorsaison 11. / getippt 9.)

setzt auf defensive Ordnung und lokalen Kampfgeist. Die Testspiele bestätigten die Stabilität hinten, während vorne kaum Gefahr entsteht. Ohne mehr Durchschlagskraft bleibt jeder Treffer wertvoll. Die direkten Duelle werden entscheidend sein, um Abstand zum Tabellenende zu halten.



12. FC Wollishofen (Vorsaison 7. / getippt 4.)

befindet sich in einer Übergangsphase. Junge Spieler ersetzen Abgänge, was zu schwankenden Leistungen und einer unsicheren Defensive führte. Einsatz und Trainingsfleiß sind da, doch Erfahrung und Abschlussqualität fehlen. Ein schwieriges Jahr droht, wenn keine Stabilität entsteht.



11. FC Einsiedeln (Vorsaison 11. / getippt 9.) Einsiedeln setzt auf defensive Ordnung und lokalen Kampfgeist. Die Testspiele bestätigten die Stabilität hinten, während vorne kaum Gefahr entsteht. Ohne mehr Durchschlagskraft bleibt jeder Treffer wertvoll. Die direkten Duelle werden entscheidend sein, um Abstand zum Tabellenende zu halten.12. FC Wollishofen (Vorsaison 7. / getippt 4.) Wollishofen befindet sich in einer Übergangsphase. Junge Spieler ersetzen Abgänge, was zu schwankenden Leistungen und einer unsicheren Defensive führte. Einsatz und Trainingsfleiß sind da, doch Erfahrung und Abschlussqualität fehlen. Ein schwieriges Jahr droht, wenn keine Stabilität entsteht.

Voller Einsatz des FCW in der Vorbereitung bei Zürich City. – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu





13. FC Urdorf (Vorsaison 5. / getippt 6.)

wirkt engagiert, aber personell zu dünn. Die wenigen Neuzugänge kompensieren die Abgänge nicht, und die Vorbereitung brachte kaum positive Signale. Motivation ist vorhanden, doch die Qualität reicht derzeit nicht für mehr. Der Abstiegskampf dürfte Realität werden.



14. FC Srbija Zürich (Aufsteiger)

bringt Leidenschaft und körperliche Präsenz mit, muss sich jedoch erst an Tempo und Struktur der neuen Gruppe gewöhnen. Die Vorbereitung zeigte Defizite gegen etablierte Gegner, besonders in der Spielkultur. Ohne schnelle Anpassung bleibt die Abstiegsgefahr hoch.



13. FC Urdorf (Vorsaison 5. / getippt 6.) Urdorf wirkt engagiert, aber personell zu dünn. Die wenigen Neuzugänge kompensieren die Abgänge nicht, und die Vorbereitung brachte kaum positive Signale. Motivation ist vorhanden, doch die Qualität reicht derzeit nicht für mehr. Der Abstiegskampf dürfte Realität werden.14. FC Srbija Zürich (Aufsteiger) Srbija Zürich bringt Leidenschaft und körperliche Präsenz mit, muss sich jedoch erst an Tempo und Struktur der neuen Gruppe gewöhnen. Die Vorbereitung zeigte Defizite gegen etablierte Gegner, besonders in der Spielkultur. Ohne schnelle Anpassung bleibt die Abstiegsgefahr hoch.