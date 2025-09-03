Wenn das Trikot schon einmal etwas enger sitzt

In den 1990er Jahren hatte der Aufstieg der Fußballer des FSV Jägersburg begonnen. Den Anfang machte die Meisterschaft in der Kreisliga A Höcherberg durch ein in Wellesweiler gewonnenes Entscheidungsspiel gegen den TuS Wiebelskirchen. In den folgenden Jahren konnte auch aufgrund der Unterstützung eines treuen Hauptsponsoren ehemalige Spieler zurückgewonnen und neue verpflichtet werden. Die Mannschaft wuchs in diesen Jahren immer mehr zusammen und feiererte etliche weitere Aufstiege - bis hoch in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hinein, die man allerdings zwischenzeitlich wieder in Richtung Saarlandliga verlassen musste. Dort gehören die Lila-Weißen zu den absoluten Spitzenteams und wollen auch in dieser Saison ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen.

Anlässlich der Jägersburger Kerb kamen nun Spieler und Trainer der vergangenen 30 Jahre zusammen - alle hatten am Aufschwung des einstigen A-Ligisten einen gehörigen Anteil. Einige von ihnen spielten bereits in den 1990er Jahren mit, als der heutige Naturrasenplatz noch ein staubiger Hartplatz war und es auch noch kein zweites Spielfeld im Homburger Norden gab. Einer der Spieler, die damals zum rasanten Aufschwung der Jägersburger beitrugen, war Andreas Klein - deutlich bekannter unter dem Namen "Obbe". Er bildete zusammen mit Dirk Honecker ein starkes Angriffsduo - dabei stets aus dem Mittelfeld heraus unterstützt von Marco Emich, Andreas "Paulchen" Wittling oder auch vom Verfasser dieser Zeilen. Es war der Anfang von vielen Aufstiegen in Serie - bis der kleine Dorfverein letztlich sogar die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erreichte. Nun wurde die Idee geboren, Spieler aus den vergangenen 30 Jahren an der Kerb zu einem gemeinsamen Spiel untereinander - und nicht gegeneinander - zusammenkommen zu lassen. Und wenn auch bei dem ein oder anderen Akteur das Trikot mittlerweile etwas enger sitzt, war es doch unverkennbar, dass sämtliche Spieler und Torhüter immer noch auf dem Platz die allerbeste Figur abgeben. Einige sind immer noch im Fußballbereich unterwegs - so ist beispielsweise Peter Heß beim SV Niederbexbach mittlerweile ein begeisterter Jugendtrainer. Und wie es sich für solch ein Wiedersehensspiel gehört, war das Ergebnis der ersten und zweiten Halbzeit völlig nebensächlich - doch dafür wurde anschließend im Verlauf der dritten Halbzeit bis in die frühen Morgenstunden hinein zusammen gefeiert. Und immer wieder hieß es dabei: "Weißt du noch?" Es gab gegenseitig sehr viele Anekdoten zu erzählen. Dieses Spiel soll nun jährlich an der Jägersburger Kerb wiederholt werden.