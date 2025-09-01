Kästorf erwischte den besseren Start, doch nach einer Viertelstunde kam auch Volkmarode ins Spiel und erspielte sich zwei, drei gute Chancen. Der Lohn blieb jedoch aus – stattdessen schlugen die Gastgeber eiskalt zu. Fatmir Bartolen (35.) und Noah Mamalitsidis (39.) nutzten Fehler im Defensivverbund der Gäste und stellten noch vor der Pause auf 2:0.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff machte Kästorf dann alles klar: Torjäger Leander Petry (46., 48.) traf binnen weniger Minuten doppelt und entschied die Partie frühzeitig. Zwar blieb Volkmarode weiterhin bemüht und kam auch zu Offensivszenen, doch am Ende fehlte die Kaltschnäuzigkeit, um das Ergebnis enger zu gestalten. In einer offenen Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten fiel das Resultat letztlich zu hoch aus. wie Colling Gerstung fand.

Gäste-Trainer Collin Gerstung resümierte:

„Wir haben wieder zu spüren bekommen, was individuelle Qualität in der Landesliga für einen Unterschied machen kann. Kästorf ist die ersten 15 Minuten besser gestartet, dann hatten wir auch unsere Chancen, schaffen es aber nicht, uns zu belohnen. Zwei schnelle Gegentore nach der Halbzeit haben den Sack dann zugemacht. Wenn das Spiel 5:4 ausgeht, hätte sich keiner gewundert – so zahlen wir Lehrgeld. Nächste Woche haben wir die Chance, es besser zu machen.“

Während der Aufsteiger damit im vierten Spiel die erste Pleite hinnehmen musste, konnte der SSV Kästorf endlich den ersten Dreier einfahren und das eindrucksvoll. Der Ligafavorit scheint damit nun in der Saison angekommen zu sein.