Wenn das Leibchen schon die erste Chance ist Der Nachmittag in Papenburg begann mit einer Modesünde: Weil die Gastgeber anscheinend nur weiße Trikots im Schrank hatten, musste der SV Eltern im ersten Durchgang in Leibchen auflaufen. Ein Bild wie beim Trainingskick, nur dass es hier um Punkte ging.

Trotz der improvisierten Garderobe fand Eltern schneller ins Spiel. Schon nach zwölf Minuten belohnte sich Michael Peiffer für einen guten Start und schob zum 0:1 ein. Vorlagegeber Tom Krauß durfte sich da bereits als Regisseur fühlen, bevor er später selbst noch in den Vordergrund treten sollte. Papenburg II, engagiert, aber etwas fahrig, kam zwar ins Laufen, jedoch nicht so richtig in die gefährlichen Räume. Stattdessen hatte Eltern Chancen im Überfluss: Peiffer allein vor dem Keeper (45’+1), Egbers zweimal volley (48’), Krauß mit zu viel Platz (16’). Nur der letzte Punch fehlte. Papenburg dagegen steuerte immerhin einen falschen Einwurf bei – ein kleiner Beitrag für die Mannschaftskasse und zur allgemeinen Erheiterung.

Die zweite Halbzeit brachte dann das klassische Bild: Eltern ließ Gelegenheiten liegen, Papenburg bekam Krämpfe, und irgendwo zwischen 68. und 76. Minute wirkte das Spiel kurz wie eine Mischung aus Fitnessstudio und Erste-Hilfe-Kurs. Am Ende war es wieder Krauß, der in der 89. Minute mit einem wuchtigen Kopfball die Partie entschied, so willensstark, dass selbst die Leibchen-Frage endgültig geklärt schien. 0:2, Deckel drauf. Die Nachspielzeit brachte noch etwas Dramatik: Gelb-Rot für Papenburg nach Abpfiff. Ein symbolisches Ende für ein Spiel, das für die Gastgeber auch sonst reichlich Nackenschläge bereithielt. Eltern dagegen durfte jubeln und vermutlich schon mal neue Leibchen bestellen. Unser Dank geht an Jannis Schnebeck, der zu unserem Glück den FuPa-Liveticker bediente!

