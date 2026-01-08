Wenn das FKK-Team beim Spiel sein letztes Hemd gibt

Diese Vereinsmannschaft ist eine Mischung zwischen Vereinsspielern und Akteuren, die keinem Club angehören. Trainiert wird jeden Montag ab 19.30 Uhr auf dem Sportplatz in Pachten. Im Jahr 2007 hatte sich diese Mannschaft aus einer Bolzplatztruppe heraus gebildet. Das 07 im Mannschaftsnamen ist damit schon einmal geklärt. Doch was bedeuten "FKK" und "Walter"? Hat "FKK" etwas mit Freikörperkultur zu tun? "Der Walter Bastian, der genau wie unser Gründungsdatum 07 im Namen auftaucht, hatte auf jeden Fall einmal leicht bekleidet gekocht. Was das Kürzel FKK aber nun genau bedeutet, soll frei interpretierbar bleiben. Schließlich bleibt man dadurch gut im Gespräch", sagt FKK-Spielertrainer Stephan Straßel laut lachend. Beispielsweise gibt es im Team Spieler vom West-Landesligisten SSV Pachten oder auch vom Südwest-Verbandsligisten FV Siersburg. Straßel ist auch der Vorsitzende. Man habe mittlerweile über 120 Leute versammelt. Es gehe darum, ohne irgendwelchen Druck, dreimal die Woche ins Training gehen zu müssen, "einfach viel Spaß am Fußball zu haben und Einsäzte bei Turnieren zu fahren". Und natürlich werde auch die dritte Halbzeit "oft ausgiebig begangen". Knapp zusammengefasst: Es geht um Fußballspielen und Gemeinschaft. Man schaut aber auch über den Tellerrand hinaus und engagiert sich für karitative Projekte. Und beim Stadtradeln im Landkreis Saarlouis waren die Hobbyfußballer in der Kategorie "Vereine und Radsportgruppen" mit 112 Teilnehmenden sowie 30.554 Kilometern mit weitem Vorsprung das Maß aller Dinge. Im komnmenden Jahr darf nun bereits das 20. Hobbymannschaftsjubiläum gefeiert werden.

Weitere Infos: fkkwalter.beepworld.de