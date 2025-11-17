Wenn das erste Saisontor gleich ein ganz wichtiges ist

Einen glücklichen, in der Nachspielzeit unter Dach und Fach gebrachten 2:1-Erfolg fuhr der FSV Salmrohr gegen den SV Mehring ein. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und hätten bereits in der 21. Minute in Führung gehen können, wenn bei einem Kopfball von Oliver Mennicke nicht die Latte im Wege gestanden hätte. Mennicke hatte nach einer halben Stunde mehr Glück mit einem fulminanten Linksschuss in den Winkel. In einem von beiden Seiten mit wenig Kreativmomenten geführten Spiel hatte Mehring sechs Minuten danach die Antwort zum Ausgleich parat. Nach einer Ecke von René Linster drückte der aufgerückte Rolland Weiszenbacher den Ball über die Linie (36.). Alex Kirsch hatte mit einem Alukracher in der 77. Minute Pech. Mehring verteidigte stark, präsentierte sich zweikampfstark, konnte aber den Siegtreffer von Hendrik Thul nicht verhindern, als dieser Torjäger nach einer Flanke von Mennicke per Kopf zum 2:1 traf (90.+2). Der für den erkrankten Trainer Rudi Thömmes gemeinsam mit Assistent Lucas Lautwein coachende FSV-Sportchef Frank Wagner konstatierte, dass „der Sieg vom Spielverlauf her glücklich, aber von den Chancenanteilen verdient war. Wir haben die Chipbälle auf Simon Monzel weitgehend unterbunden und relativ wenig zugelassen. In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel schon entscheiden müssen“.

Vor 200 Zuschauern in Irsch sicherte such die SG Saartal erst in der Schlussphase den Dreier. Den Vulkaneifelern gehörte die erste Halbzeit. Sie verpassten es aber, in Führung zu ziehen. Paul Minninger scheiterte im Eins-gegen-eins an Saartal-Torwart Julius Seibt. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Keeper Vincent Baur und einem Abwehrspieler traf Lukas Kramp zum 1:0 (67.). Spielertrainer Markus Boos war es, der für Ellscheid per Handelfmeter egalisierte, nachdem er mit einem Kopfball die Arme von Elias Rüttjes getroffen hatte. Fabian Müller staubte dann zum 2:1 ab (86.). Christopher Häb vergab für Ellscheid wenig später den Ausgleichstreffer. Einen Moment später entschied Dominik Lorth die ausgeglichene Partie mit dem Tor zum 3:1. „Ein Punkt wäre aufgrund des guten Auswärtsspiels, das wir abgeliefert haben, verdient gewesen“, meinte Boos aus Ellscheider Sicht. Philip Kramp, Sportlicher Leiter der Saartal-SG, kommentierte: „Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr viel Druck aufgebaut, hatten mehr Spielkontrolle und das bessere Ende für uns. Fabian Müller, der zunächst noch leicht erkältet auf der Bank gesessen hatte, hat mit seinem Tor zum 2:1 sowie seiner Vorlage für ‚Domme‘ Lorth großen Anteil am zweiten Sieg in Folge.“

SV Lüxem – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥0:1 (0:0)

Das goldene Tor von Ruwertals Nils Lehnert aus der 75. Minute entschied eine relativ ausgeglichene Partie. Die SG besaß zunächst durch den quirligen Jannik Müller zweimal die Gelegenheit zur Führung. Einmal lenkte SVL-Torwart Joshua Stewart einen 20-Meterschuss mit den Fingerspitzen noch zur Ecke (18.). Kurz nach der Halbzeit traf Müller einem Konter freistehend nur das Außennetz. Stewart verhinderte in der 81. Minute mit einer Glanzparade aus kurzer Distanz gegen Fynn Martin das 0:2. Auf Lüxemer Seite scheiterte Tilmann Meeth mit einem Freistoß an SG-Keeper Jordan Nkamgove (52.) und hatte sogar in der Nachspielzeit noch die Chance auf den Ausgleich, als Niklas Ehlen einen Kopfball um Zentimeter neben den Pfosten setzte. „Der Glücklichere hat gewonnen. Uns fehlten die Ideen und das Tempo. Wir haben im Moment kein Spielglück“, konstatierte Lüxems Trainer Nico Hubo. Ruwertals Coach Bastian Jung sah einen verdienten Sieg: „Wir haben defensiv sehr gut gestanden und in der zweiten Halbzeit viel mehr Druck aufgebaut. Auf dem rutschigen Platz haben wir versucht, auch fußballerische Akzente zu setzen.“

SG Wiesbaum – SG Franzenheim ⇥4:0 (2:0)

Wiesbaum ließ von Beginn an keine Zweifel am Sieg aufkommen und legte nach 17 Minuten durch einen Freistoß aus 25 Metern durch Marco Hattenrath vor. Spielertrainer Marco Michels erzielte kurz vor der Halbzeit das zweite Tor für die offensiv ausgerichteten Vulkaneifeler, als er einen Querpass von Lukas Duvivier verwertete (42.). Franzenheim blieb über lange Bälle, weite Einwürfe und Standards gefährlich, doch zwingend wurde es nicht. Tim Blech stellte in der 78. Minute mit einem abgefälschten Fernschuss auf 3:0, ehe Duvivier nach einer schnellen Umschaltaktion das 4:0 markierte (90.+2). Michels sah einen „über 90 Minuten nie gefährdeten Sieg, der auch in der Höhe verdient ausgefallen ist. Alle Spieler haben konsequent gegen den Ball gearbeitet. Wir haben die Tore zu richtigen Zeitpunkten gemacht“. Franzenheims Coach Thomas Werhan meinte, dass „ich über weite Strecken mit der Leistung der Mannschaft, die wir heute zur Verfügung hatten, nicht unzufrieden sein kann. Die Niederlage fühlt sich für uns ein bisschen hoch an, nachdem die erste Hälfte relativ ausgeglichen war“.

SV Sirzenich – SG Geisfeld ⇥8:1 (4:0)

Ein Schützenfest feierte der SV Sirzenich gegen das Schlusslicht aus dem Hochwald. Bereits zur Halbzeit hatte der Tabellendritte einen 4:0-Vorsprung herausgeschossen, nachdem Bastian Neises (6.), Robin Esser (11.), ein Eigentor von Maurice Speicher (19.) und Kevin Walter getroffen hatten. Mit dem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn ging es munter weiter mit dem Sirzenicher Feuerwerk. Ibrahim Almoussa (51.) und Walter nur einen Moment später erhöhten auf 6:0 (52.). Nach einem zu kurzen Abschlag von SG-Torwart Justin Derigs erhöhte Esser auf 7:0 (65.), ehe Maurice Speicher nach einer Ecke den Geisfelder Ehrentreffer besorgte (72.). Den Schlusspunkt unter eine reife Leistung legte Luca Bierbrauer, der einen Pass von Moritz Stemper zum 8:1 in die Maschen schob. „Es war eine runde Sache und ein konzentrierter Auftritt über 90 Minuten. Wir haben auch nach dem 4:0 nicht aufgehört, offensiv zu agieren und sind hungrig geblieben. Endlich hatten wir auch mal eine effiziente Chancenauswertung“, freute sich Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer.

SV Schleid – SV Tawern⇥ 0:1 (0:1)

In einem ausgeglichenen Spiel taten sich beide Mannschaften schwer, Spielfluss zu entwickeln. Robin Braun hatte für den SVS schon nach vier Minuten die Führung auf dem Fuß, verzog nach leichtem Kontakt mit seinem Gegenspieler aber knapp am linken Pfosten. Das Tor des Tages fiel vom Elfmeterpunkt aus, als Dennis Reiss zu Fall gekommen war und Idris Lataev die Chance nutzte (19.). Aufreger in der ersten Halbzeit: Tawerns Torwart Ben Hellwig hatte einen Ball außerhalb des Sechzehners mit der Hand aufgenommen, doch die Rote Karte blieb stecken. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Elmedin Shabani die Riesenchance zum Ausgleich, sein Flachschuss aus kurzer Distanz strich aber um Zentimeter vorbei. „Der Tawerner Sieg ist in meinen Augen unverdient, denn in der zweiten Halbzeit waren wir klar am Drücker, hätten bei der Szene von Robin Braun auch einen Elfmeter kriegen können. Tawern hat dann nur noch verwaltet. Die Niederlage tut weh“, konstatierte ein enttäuschter Schleider Trainer Taner Weins.

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SV Anadolu Spor Koblenz ⇥2:1 (0:0)

Mit dem siebten Saisonsieg entfernte sich Ahbach ein Stück weit mehr aus der Abstiegszone. Jan Müller brachte den TuS mit einem 25-Meter-Kracher-Freistoß in Front (58.). Wenig später hätte Paul Krämer das 2:0 nachlegen können, er traf mit einem Seitfallzieher aber nur die Latte. Als derselbe Spieler nach einem Konter den zweiten Ball aus dem Rückraum verwertete, war die Entscheidung gefallen (82.). Anadolu Spor kam durch Huseyin Karalalek zwar noch mal heran (89.), doch Ahbach zog den Sieg über die Zeit. Trainer Roger Stoffels war begeistert: „Es war kein Kaffeekränzchen gegen eine immer noch personell gut besetzte und spielstarke Mannschaft aus Koblenz. Heute haben einige meiner jungen Spieler ihre Reifeprüfung abgelegt und richtigen Männerfußball gespielt. Wir hatten Vorteile in der Schnelligkeit und haben nach dem 2:1 alles in die Waagschale geworfen, die drei Punkte in Leudersdorf zu lassen.“