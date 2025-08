Wenn das Derby zur Familiensache wird: Enge Bande zwischen Olching und Geiselbullach

Olching/Geiselbullach – Wohl nirgends im Landkreis herrscht derzeit eine so große Fußball-Euphorie wie in Geiselbullach. Bekanntlich geben sich am 12. August die Münchner Löwen zum Totopokal-Duell die Ehre. Doch jetzt steht erst mal der Ligaalltag an. Und da kommt es am Samstag, 14 Uhr, zu einer nicht minder spektakulären Partie. Im Olchinger Amperstadion steigt das Ortsderby zwischen dem gastgebenden SC Olching und dem TSV Geiselbullach.

Stefan Held schiebt die Favoritenrolle den Gastgebern zu. „Der SCO hat enorme Qualität. Wir werden versuchen, mit Leidenschaft und Kampf dagegenzuhalten.“ Aber auch mit spielerischen Mitteln wolle man überzeugen, so Held. „Wir wollen an die gute Leistung aus dem Denklingen-Spiel anknüpfen.“ Dass das Olching-Duell aber eine ganz andere Brisanz hat, zeigt auch folgende Statistik: Der 30-jährige Spielertrainer ist einer von insgesamt sechs Spielern im TSV-Team, die eine Olchinger Vergangenheit haben. Extra-Motivation ist da garantiert.

SCO-Coach Felix Mayer weiß jedenfalls, was auf sein Team zukommt. Er war Augenzeuge des Bullacher Auftaktspiels am vergangenen Sonntag. „Wir haben unsere Erkenntnisse daraus gezogen.“ Die Favoritenrolle nehme er für seine Mannschaft an.

Nachdem die Blau-Weißen vor Wochenfrist in Gilching vom Unwetter ausgebremst worden sind, fiebert man dem Auftakt nun umso mehr entgegen. „Wir sind bereit. Wichtig ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir müssen auch die kämpferische Komponente einbringen und leidensfähig sein.“

Zuschaueransturm im Amperstadion?

Auf beiden Seiten ist die Vorfreude groß. In den sozialen Netzwerken wurde kräftig die Werbetrommel gerührt und die Fanlager mobilisiert. Die letzten beiden Bezirksliga-Duelle in der Saison 2011/2012 gewann jeweils der SCO mit 5:1 und 3:2. Beim 5:1-Auswärtssieg in Geiselbullach strömten fast auf den Tag genau vor 14 Jahren knapp 1300 Zuschauer ins Bullacher Stadion. Ob es am Samstag eine ähnliche Kulisse geben wird, hängt freilich auch vom Wetter ab. Aktuell sagen die Prognosen für die 90 Minuten trockenes Wetter voraus.

Einer, der sich das brisante Ortsderby nicht entgehen lassen wird, ist Peter Held. „Ich bin wahrscheinlich der neutralste Mensch im Stadion. Erstens bekleiden meine beiden Brüder im jeweiligen Verein eine wichtige Funktion und zweitens hatte ich mit beiden Vereine eine sehr erfolgreiche eigene Zeit. Ein Unentschieden würde mir gefallen.“ Der mittlerweile 43-Jährige spielte viele Jahre für beide Vereine, zudem war er von 2007 bis 2011 Spielertrainer in Geiselbullach und von 2011 bis 2017 Trainer beim SC Olching. 2011 führte er die Gelb-Weißen in die Bezirksliga, 2016 dann den SCO in die Landesliga. (Dirk Schiffner)