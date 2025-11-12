Wenn Blanke brennt - Nordhorn vor dem großen Duell

Auf ihrer Homepage macht der SV Eintracht Nordhorn ordentlich Stimmung: Am Sonntag, 16. November 2025, steigt im Sportpark Blanke das große Stadtderby gegen den SV Vorwärts Nordhorn – Anstoß 15 Uhr! Ein Spiel, das in der Grafschaft schon jetzt für Kribbeln sorgt.

Doch der Gegner kommt mit ordentlich Selbstvertrauen: Vorwärts Nordhorn schoss sich mit einem 5:2-Auswärtserfolg bei den SFN Vechta warm und will im Derby unbedingt nachlegen.

Nach dem Last-Minute-Sieg beim TV Dinklage (1:0), entschieden durch einen Treffer in der 86. Minute, geht die Hemlein-Elf mit breiter Brust ins Prestigeduell. Der Dreier war kein Zufall – Eintracht kämpfte bis zum Umfallen und belohnte sich spät. Jetzt soll der nächste Coup her!

Das Hinspiel? Schnee von gestern! Unter Trainer Christoph Hemlein hat sich die Eintracht stabilisiert, gefunden und eine starke Serie hingelegt. Jetzt will das Team den Aufwärtstrend im Derby bestätigen. Die Ansage aus der Kabine ist klar:

„Es geht nicht nur um drei Punkte – es geht darum, uns und unseren Fans etwas zurückzugeben!“

Derby-Fieber pur in Nordhorn!

Die Eintracht ruft ihre Fans auf, zahlreich in den Sportpark Blanke zu strömen und den Verein lautstark zu unterstützen.

Alle Infos zum Derby:

Gästefans: Nur Gegenseite (Block C1–C3)

Anfahrt: Früh da sein! Parken auf dem Schützenplatz Blanke (P2)

Ausweichparkplätze: Westfalenstraße & Umgebung

Taschen: Nur bis DIN A4 erlaubt

Verboten: Drogen, Waffen, Pyrotechnik & Glasflaschen

Einlass: Nur über den Haupteingang – Barzahlung an zwei Kassen

Eintritt: 6 € / 3 € ermäßigt

Wichtig: Sperrung am Bahnübergang Mathildenstraße möglich

Wer sich unbefugt Zutritt verschafft, muss mit Strafanzeige (§ 123 StGB) und Hausverbot rechnen.

Eintracht Nordhorn hofft auf ein faires, emotionales und leidenschaftliches Derby und will zeigen, wer in Nordhorn die Nummer 1 ist!

Das Original zu diesem Beitrag stammt von: www.eintracht-nordhorn.de