– Foto: www.youngbafana.com

Wenn Amateurfußball in Kapstadt Leben verändert Cup of Hope 2026: Ein Charity-Turnier bei Kapstadt verbindet am 28. Februar 2026 sportlichen Ehrgeiz mit sozialer Verantwortung und schlägt eine Brücke zwischen Deutschland und Südafrika.

Der Ball rollt über staubigen Rasen, Kinder stehen am Spielfeldrand, ihre Blicke folgen jeder Bewegung. Für viele von ihnen ist Fußball mehr als ein Spiel. Er ist Hoffnung, Struktur, manchmal der einzige feste Anker im Alltag. Genau hier setzt der Cup of Hope an. Dort, wo Chancen oft ungleich verteilt sind, wird aus einem Amateurturnier eine Plattform für Perspektiven.

Am 28. Februar 2026 findet in Somerset West bei Kapstadt erneut der Cup of Hope statt. Das internationale Fußball-Charity-Turnier bringt Firmenmannschaften, Freizeitkicker, Influencer-Teams und lokale Township-Teams zusammen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Young Bafana Deutschland e.V., der sich zum Ziel gesetzt hat, über den Fußball Spenden für Bildungs- und Fußballprojekte für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Townships zu sammeln. >> Bilder vom Cup of Hope 2025

Im Mittelpunkt steht dabei nicht der sportliche Wettbewerb allein. Gespielt wird für eine gemeinsame Idee. Fußball soll Bildung ermöglichen, Gemeinschaft stärken und Kindern stabile Strukturen bieten. Rund um das Turnier entsteht ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Tombola, Torwandschießen und Begegnungen zwischen lokalen Initiativen und internationalen Unterstützern. Der Amateurfußball bildet bewusst den Kern. Fairplay und Miteinander stehen über Ergebnissen. Der Young Bafana Deutschland e.V. begleitet das Projekt seit mehreren Jahren. Von Deutschland aus werden Spendenaktionen, Partnerschaften und mediale Formate koordiniert. Die Unterstützung wirkt unmittelbar vor Ort in Südafrika. Der Verein versteht sich nicht als kurzfristige Charity, sondern als langfristige Fußball- und Bildungsinitiative mit lokaler Verwurzelung und internationaler Verantwortung.