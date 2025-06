„Wenn alles perfekt passt, schlagen wir zu“: 1860-Sportchef Christian Werner über Transfersommer

Im Fußball ist es aber manchmal so, dass noch Vereine auf der anderen Seite sind, mit denen man auch verhandeln muss. Ich kann den Löwen-Fans garantieren, dass wir auch in der nächsten Saison einen Top-Torhüter haben werden.“

Wir werden uns in allen Mannschaftsteilen verstärken. Ich möchte dem Trainer maximale Flexibilität geben, damit er auch mit zwei Stürmern spielen kann – oder zwischen Dreier- oder Viererkette wechseln kann. Das ist meine Herangehensweise. Damit Patrick Glöckner die Qual der Wahl hat.”

Hängepartien Abiama/Guttau: „Bei Dickson ist es so, dass wir intensive Gespräche mit dem Management und dem Spieler hatten. Der Spieler hat uns in die Hand versprochen, dass er – wenn er in die 3. Liga wechselt – nur zu uns wechselt. Dementsprechend werden wir für Dickson immer ein Plätzchen im Kader haben. Ich kann aber jeden Spieler verstehen, der seine Chance in der Zweiten Liga sucht. Er ist ja ein Spieler, der uns sehr geholfen hat.

Bei Guttau ist es so, dass wir schon seit mehreren Monaten mit dem Management in Gesprächen sind. Wir haben gute Gespräche, aber die sind noch ergebnisoffen. Wir schauen, wie sich die Gespräche in den nächsten Tagen entwickeln.“

NLZ-Talente: „Grundsätzlich ist es so, dass wir ein tolles NLZ haben. Wir sind dankbar, dass wir jedes Jahr eine große Menge an Talenten herausbekommen. Für uns ist es wichtig, Talente langfristig an den Verein zu binden, mindestens mit Zwei-Jahres-Verträgen.“

Trainingsstart am 22. Juni: „Ich verspüre vom Personal her keinen Handlungsdruck. Es ist wichtig, geduldig zu bleiben. Das Ziel ist nicht, dass wir am ersten Trainingstag vollständig sind, sondern dass wir am ersten Spieltag die beste Mannschaft auf den Platz schicken. Wenn wir unsere Topprofile bekommen, dann schlagen wir zu – wenn alles perfekt für uns passt.“