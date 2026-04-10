Wenn alle mitspielen: Ränkam kann vorzeitig sein Meisterstück machen

Das Tor zur Bezirksliga steht für den FC Ränkam (links) sperrangelweit offen. – Foto: Thomas Gierl

Dass sich der FC Ränkam zum Meister der Kreisliga Ost küren wird, daran bestehen eigentlich längst keine Zweifel mehr. Die Frage ist nur noch, wann die Meistershirts ausgepackt werden können. Vielleicht ist es bereits an diesem Sonntag so weit. Hierfür müsste aber vieles zugunsten des FC laufen. Zunächst einmal müsste das Team von Coach Andy Herrmann das Top-Duell beim Rangzweiten SpVgg Willmering-Waffenbrunn siegreich gestalten. Außerdem dürften die SpVgg Mitterdorf (bei der SG Regental) und die SG Zandt/Vilzing II (in Chamerau) beide ihr Auswärtsaufgaben nicht gewinnen. Aktuell stehen WiWa, Mitterdorf und die SG Zandt allesamt bei 39 Punkten. Hochspannung herrscht also im Kampf um das Relegations-Ticket...



Hinspiel: 0:1. Bei der SG Waldmünchen/Geigant (8., 31) ist am 22. Spieltag der 1. FC Miltach (5., 34) zugegen. Die Gastgeber der Partie sicherten sich vor Wochenfrist gegen den FC Untertraubenbach die Maximalausbeute. Ebenso erfolgreich belohnte sich Miltach am vergangenen Spieltag gegen die 1. SG Regental mit dem Dreier.







Hinspiel: 1:1. Der neue Rangzweite SpVgg Willmering-Waffenbrunn (39) empfängt am Sonntag Ligaprimus FC Ränkam (1., 50) zum ultimativen Spitzenspiel. Mit einem Punkt musste sich der FCR zuletzt gegen die SpVgg Eschlkam zufriedengeben. Doch auch die SpVgg WiWa kam am vergangenen Wochenende nicht über ein Remis beim 1. FC Rötz hinaus und sicherte sich nur einen Punkt.







Hinspiel: 3:0. Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz (14., 6) ist am 22. Spieltag zu Gast bei der SG Schloßberg (6., 33). Die SG setze sich am Ostermontag bei der SpVgg Mitterdorf klar durch und sicherte sich somit die Maximalausbeute, während für Rötz gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn immerhin ein Punkt drin war.







Hinspiel: 1:3. Die 1. SG Regental (12., 17) macht am Sonntag den Gastgeber für die SpVgg Mitterdorf (3., 39). Beide Kontrahenten mussten zuletzt eine Niederlage verbuchen. Die Hausherren der kommenden Partie gaben sich beim 1. FC Miltach klar geschlagen, während die SpVgg daheim gegen die SG Schloßberg unterging und den zweiten Platz räumen musste.













Hinspiel: 3:3. Derby-Time in Chamerau: Die SG Zandt/Vilzing II (4., 39) tritt am kommenden Spieltag beim FC Chamerau (9., 30) zum Rückspiel der Saison an. Die Gastgeber dieser Begegnung kamen zuletzt nicht über ein Remis gegen die SG Michelsdorf/Cham II hinaus; die SG hingegen netzte am Ostermontag bei der SG Schönthal-Premeischl gleich sechs Mal ein und sicherte sich somit die Maximalausbeute.







Hinspiel: 1:1. Bei der SG Schönthal-Premeischl (11., 24) ist am kommenden Sonntag der abstiegsgefährdete FC Untertraubenbach (13., 14) unterwegs. Mit einer klaren Niederlage gegen die SG Zandt/Vilzing II gab sich die SG zuletzt geschlagen. Und auch Untertraubenbach ging am letzten Spieltag leer aus, man unterlag knapp der SG Waldmünchen/Geigant.







Hinspiel: 1:2. Heimrecht genießt SpVgg Eschlkam (10., 26) gegen die SG Michelsdorf/Cham II (7., 32). Beide Kontrahenten konnten sich vom vergangenen Spieltag einen Punkt im Remis mitnehmen. Die SpVgg lieferte beim FC Ränkam ein achtbares 1:1 ab und die SG kam beim FC Chamerau ebenfalls nicht über ein 1:1 hinaus.