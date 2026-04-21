Wenn A-Jugend auf Derby trifft: Das Nordhorner Stadtduell steht an!

„Das wird ein Derby sein, Vorwärts wird heiß sein, die Niederlage in der Hinrunde wird dann wahrscheinlich noch quersitzen“, sagt Weiße-Eif-Coach Frank Westerink mit Blick auf das morgige Aufeinandertreffen. Damals hatte sein Team die Oberhand behalten. (2:0) – in einer Phase, in der Vorwärts noch „auf der Erfolgsspur“ war und sich mehr ausgerechnet hatte. „Zu dem Zeitpunkt waren sie eigentlich besser drauf als wir“, erinnert Westerink und erwartet nun eine entsprechend hochmotivierte Gastgebermannschaft.

„Wir müssen halt mal wieder, wie immer in letzter Zeit, von Spieltag zu Spieltag schauen, dass wir irgendwie eine Mannschaft auf den Platz kriegen“, beschreibt Westerink die derzeitige Realität. Schon beim jüngsten Auftritt gegen den Tabellenletzten VfL Emslage lief die wohl jüngste Startelf der Vereinsgeschichte auf.

Die Ausgangslage in der Tabelle spricht zwar für die Weiße Elf. Mit 14 Siegen aus 23 Spielen und 59:34 Toren rangiert der VfL auf Platz drei – acht Punkte vor Vorwärts II. Doch Westerink richtet den Fokus nicht auf Zahlen, sondern auf die eigene Situation. Und die ist angespannt.

Mit Luca Brüggemann in der Anfangsformation, Tiago Bonacho – erst im vergangenen Jahr aus der A-Jugend aufgerückt – sowie zwei weiteren aktuellen A-Jugendlichen setzte Westerink notgedrungen auf die Jugend. „Dementsprechend war es dann auch die jüngste Mannschaft bislang, die wir hatten in der Startelf“, sagt er.

Die personellen Engpässe verschärfen sich weiter. Zu den ohnehin zahlreichen Verletzten gesellt sich nun auch Simon Többen, der berufsbedingt auf einer Messe in Frankfurt weilt. „Da kann er nicht fehlen, er wird also auch nicht noch irgendwie zwischendurch einfliegen können.“ Besonders schmerzhaft: Többen hatte zuletzt in der Innenverteidigung neben Raphael Lammers ausgeholfen. Damit bricht der nächste Abwehrspieler weg.

Johannes Krieger könnte zumindest perspektivisch zurückkehren. „Bei ihm sieht es momentan recht positiv aus, ob es dann überhaupt für das Vorwärtsspiel reicht, müssen wir mal gucken.“ Hoffnung ja – Gewissheit nein.

Lange Ausfallliste – Improvisation gefragt

Die Liste der Ausfälle ist lang: Ramon Beld, Max Weyring, Luca Osseforth, Sven Vennegerts – sie alle stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Leon Del ist zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, „aber halt auch noch mit angezogener Handbremse“. Ein Startelfeinsatz gilt als unwahrscheinlich.

Folglich bleibt Westerink nur das Improvisieren. „Somit müssen wir halt wieder basteln und gucken, ob wir was aus der A-Jugend noch wieder dazuholen oder aus der zweiten Mannschaft, um halt dann dementsprechend auch reagieren zu können und eine Truppe auf den Platz zu bringen und dass wir auch ausreichend wechseln können.“

Es sind Sätze, die weniger nach Derby-Pathos als nach nüchterner Kaderverwaltung klingen. Und doch steckt darin eine klare Botschaft: Die Weiße Elf wird mit allem antreten, was verfügbar ist.

Fokus auf die eigene Stabilität

Angesichts der Lage rückt der Gegner fast zwangsläufig in den Hintergrund. „Dementsprechend gilt natürlich das Hauptaufmerk da dann erst mal auf die eigene Verfassung, auf die eigenen Möglichkeiten zu schauen und gar nicht mal so auf den Gegner fixiert zu sein“, betont Westerink. Man sei „weit davon weg, dass wir sagen können, wir können uns auf den Gegner einstimmen“, vielmehr gehe es darum, selbst „eine Truppe auf den Platz kriegen, die schlagkräftig ist und dagegenhalten kann im Derby“.

Vorwärts II, aktuell Achter mit 52:34 Toren aus 24 Spielen, wird die Revanche für die Hinspielniederlage suchen. Die Weiße Elf dagegen kämpft um Stabilität – personell wie sportlich – und um die Festigung des dritten Tabellenplatzes hinter Spitzenreiter SV Union Lohne und Verfolger ASV Altenlingen.

„Und dementsprechend arbeiten wir jetzt da gerade mit Hochdruck dran, einen Kader voll zu kriegen. Und dann schauen wir mal, was morgen möglich ist“, sagt Westerink.

Mehr Realismus geht kaum. Aber im Derby gelten eigene Gesetze. Und genau darin liegt die Chance – für beide Seiten.