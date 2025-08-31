Wenn 80 Minuten die Welt bedeuten

Okay, einen besonderen Platz in der Geschichte des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss dürfte das torlose Unentschieden am Donnerstagabend vor knapp 600 Zuschauern an der Reuschenberger Straße zwischen Gastgeber Holzheimer SG und dem VfL Jüchen/Garzweiler nicht bekommen. Doch für Benni Schütz bedeutete das erste Kreisduell in der Oberliga Niederrhein seit einem Jahrzehnt die Welt. Denn mit seiner Einwechslung in der zwölften Minuten für den am Fuß verletzten Jochen Schumacher endete für den 34-Jährigen jetzt vielleicht auch endgültig eine ewig lange Leidenszeit.

Natürlich, sein Comeback hatte der ehemalige Kapellener bereits am 13. April gegeben. Im Topspiel der Landesliga-Saison 2024/25 am 27. Spieltag durfte er gegen den FC Kosova eine gute Viertelstunde für den VfL Jüchen/Garzweiler ran. Und auch in der laufenden Spielzeit war er bis Donnerstag zweimal eingewechselt worden, stand im Uhlenkrugstadion gegen Schwarz-Weiß Essen (0:0) etwas mehr als 20 Minuten auf dem Feld und half gegen den VfB Homberg in den letzten 25 Minuten mit, den 3:1-Sieg über die Zeit zu bringen. Doch auf, die Nachspielzeit mit eingerechnet, mehr als 80 Minuten ist der einst so torgefährliche Mittelfeldakteur (19 Treffer in 31 Spielen der Saison 2017/18 für den Oberligisten FC Monheim) seit seiner Auswechslung im ersten Rückrundenspiel des FC Monheim in der Saison 2022/23 nicht mehr gekommen.

Bis zum Kurzeinsatz gegen Kosova hatte er wegen eines Knorpelschadens in beiden Knien, den damit verbundenen Operationen und den fordernden Rehabilitationen mehr als 800 Tage auf Eis gelegen. Richtig fit ist er jedoch erst wieder seit dieser Saison. „In Holzheim hätte ich um ein Haar von Anfang an gespielt“, verrät der Wahl-Neulirchener. Nur weil Trainer Daniel Klinger dem von Sir Alf Ramsey († 79) bei Englands WM-Sieg 1966 geprägten Leitsatz „Never change a winning team“, eine Mannschaft, die gewinnt, ändert man nicht, gefolgt war, hatte er trotz einiger angeschlagener Spieler zunächst auf der Bank gesessen.

Als aber der wie Tim Heubach, Jochen Schumacher und Vincent Zajaczkowski ebenfalls nicht hundertprozentig fitte Tobias Lippold aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung wechselte – den Part als Abräumer vor der Abwehr übernahm fortan in großartiger Manier Tim Hintzen –, rutschte der spielende Co-Trainer ins Team.

Derby als Kampfspiel

Kein leichte Mission, standen die Gäste bis zur Halbzeitpause doch schwer unter Druck. „Schön war’s nicht“, räumte der Techniker ehrlich ein. „Viele hohe Bälle, viel Kampf, aber wenig Spielfluss.“ Doch das war ihm fürs Erste ziemlich egal. Viel wichtiger: „Ich hab‘ mich gut gefühlt auf dem Platz, hatte keine Schmerzen und auch sonst keine Probleme.“ Auch mit bald 35 Jahren, sein Geburtstag ist der 14. Oktober, ist er sich sicher, „der Mannschaft noch helfen zu können.“ Sollte das nicht mehr der Fall sein, werde er die Fußballschuhe sofort an den Nagel hängen, versichert er. „Dann höre ich auf. Und falls ich den richtigen Zeitpunkt verpasse, setzte ich darauf, dass mich Leute, die es gut mit mir meinen, darauf hinweisen.“

Nur wenige Meter daneben stand Robert Wilschrey, zwar weiterhin auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt, aber nach überstandenem Kreuzbandriss nun wegen der Operation an einer gerissenen Sehne im Bereich der Leiste wieder Monate von seinem ersten Einsatz für die Holzheimer SG entfernt. Das Feuer im inzwischen 36-Jährigen ist jedoch noch nicht erloschen: „Ich komme zurück“, verspricht er.