Wenigstens noch ein Punkt nach turbulentem Spiel!

Unsere zweite Mannschaft startete sehr schlecht ins Spiel, weil man sowohl mit dem Untergrund als auch mit den langen Bällen der Gastgeber in der Anfangsphase nicht zurechtkam. Das 1:0 in der 11.Minute durch Beyrle war deshalb auch die logische Konsequenz. Das 1:1 durch Till Siekmann in der 20.Minute fiel dann mehr oder weniger aus dem Nichts, und auch dieses Tor änderte am allgemeinen Spielverlauf zunächst wenig. Noch vor dem Wechsel machten die Hausherren zunächst das 2:1 und dann gab es eine sehr strittige Szene, als Schiedsrichter Özdemir in der 43.Minute auf den Elfmeterpunkt zeigte. Niemand, wirklich niemand, inklusive dem Schiedsrichter, der auf Nachfrage auch keine Antwort geben konnte, wusste warum es zu diesem Pfiff kam. Nun ja, die Heimelf nahm das Geschenk an und machte das 3:1 vor der Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel kam man deutlich verbessert aus der Kabine und spielte nun sehr gut mit, hatte auch Chancen auf den Anschlusstreffer, doch erst in der 70.Minute war es soweit. Felix Kaiser wurde im Strafraum umgerissen und so gab es erneut Elfmeter. Diesen verwandelte Pajtim Lutfiu zum 3:2. Er war es auch, der bereits in der Nachspielzeit nach Kopfballverlängerung von Siekmann das umjubelte 3:3 erzielte. Damit war das Spiel allerdings noch lang nicht aus. Es gab unter anderem eine 5-Minuten-Pause, weil die Emotionen zu hoch kochten und in dieser Pause wurden noch gelbe Karten verteilt. Nach Wiederanpfiff bekamen sowohl Siekmann als auch Pajtim Lutfiu Platzverweise, auch auf Großkuchener Seite ging es mit einem Mann weniger weiter. So war die Nachspielzeit äußerst turbulent, in der es auch noch einen weiteren Strafstoß für unsere Mannschaft hätte geben müssen, doch der Schiedsrichter war mittlerweile völlig von der Rolle und wollte das Spiel nur noch beenden. Das war am Ende mit dem 3:3 auch der Fall, was man sich aufgrund der schwachen ersten Hälfte zu einem guten Teil selbst ankreiden muss, dennoch wäre ein Sieg noch möglich gewesen.