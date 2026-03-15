Wenigstens noch 1 Punkt nach zwei vermeidbaren Gegentoren

Die Heimelf begann druckvoll, musste aber nach neun Minuten nach einem bösen Abwehrfehler das 0:1 hinnehmen. Es dauerte ein paar Minuten, ehe man sich wieder gefangen hatte und Paul Möhrle bot sich in der 29. Minute die große Chance zum Ausgleich, zögerte aber mit seinem Abschluss zu lange. Niklas Villinger prüfte den Schlussmann eine Minute später mit einem Schuss aus knapp 20 Metern und nur zwei weitere Minuten danach scheiterte Daniel Biechele aus aussichtsreicher Position ebenfalls am stark parierenden Keeper. Vier Minuten vor dem Seitenwechsel wurde Christian Villinger im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte sein Cousin Niklas Villinger ganz sicher zum überfälligen 1:1. Noch vor der Pause ging ein Kopfball von Kapitän Jan Osterried knapp am Tor vorbei. Quasi im Gegenzug marschierte ein Gegner nach einem langen Ball fast allein auf das Tor zu, vergab aber den Abschluss kläglich. Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gäste dann aber durch einen haltbaren Freistoß wieder mit 1:2 in Führung. Dieser Treffer zeigte Wirkung. Die Heim-SGM kombinierte zwar anschließend oft gefällig bis zum Strafraum, der letzte Pass wollte aber nicht gelingen und so dauerte es bis zur 58. Minute, ehe sich Jan Osterried die Riesenmöglichkeit zum 2:2 bot, konnte dabei aber den erneut glänzend reagierenden Torhüter der Gäste nicht überwinden. Vier Minuten später kassierte der Gast eine gelb-rote Karte und musste die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Die Gastgeber drückten nun noch mehr, konnten sich aber gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste kaum gefährliche Aktionen erspielen. Gefährlich waren die schnellen Gegenangriffe des Gastes, die dieser aber nicht sauber zu Ende spielen konnte. So mussten Einheimischen bis zur 86. Minute warten, ehe Niklas Villinger nach Vorlage von Gabriel Boscher doch noch der Treffer zum verdienten 2:2 Endstand gelang.