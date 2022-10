Wenigstens ein Remis: Upfer Buam stoppen ihre Pleiteserie Nach vergebenem Elfmeter reicht es zum 1:1 gegen den MTV Berg

Der SC Unterpfaffenhofen hat seine Niederlagenserie gestoppt: Beim MTV Berg erkämpfte die Mannschaft von Trainer Franco Simon ein 1:1.

Germering – Enttäuschung herrschte bei Franco Simon kurz nach dem Schlusspfiff gegen den MTV Berg: „Das 1:1 bringt uns nicht wirklich etwas“, meinte der Unterpfaffenhofener Coach. „Wenn ich überhaupt etwas Positives aus dem Abstiegsderby mitnehmen kann, dann ist es, dass wir die Serie von sechs Niederlagen endlich stoppen konnten“, so Simon. „Am Ende musste ich aber feststellen, wir haben zwei Punkte liegenlassen.“

Den einen Punkt mussten die Upfer Buam bitter bezahlen. Ihr Spielführer Konrad Wanderer, der schon längst verletzungsbedingt ausgewechselt war und auf der Bank hockte, erhielt von Schiri Lukas Seider (Oberammergau) nach einer Beleidigung die Rote Karte. Nachdem der SCU-Kapitän erst vor wenigen Wochen nach einem Videobeweis vom Sportgericht für sechs Spiele gesperrt worden war, dürfte der Sportrichter für den Wiederholungstäter wohl eine härtere Strafe aussprechen.

Im torlosen ersten Durchgang hätte die Simon-Elf früh die Weichen auf Sieg stellen können. Bereits nach sechs Minuten erhielt Wanderer die Chance, den SCU vom Punkt in Front zu bringen. Sein Elfmeter war jedoch so unplatziert getreten, dass MTV-Keeper Florian Lerch den Ball mit Fußabwehr parierte. Trotz des Schocks des verschossenen Elfmeters hatten die Gastgeber im Waldstadion mehr Spielanteile und auch mehr Torchancen. Allein für Kevin Jurinek ergaben sich zwei, drei gute Einschussmöglichkeiten.

Die strittigste Szene: Schiri Seider brachte nach einem Foul an Jurinek nicht den Mut auf, einen zweiten glasklaren Strafstoß für die Upfer Buam zu geben. Als nach knapp einer Stunde im Anschluss an einen Eckstoß die Elf von Gäste-Trainer Wolfgang Krebs durch ein Kopfball von Bernhard Crnjak mit 1:0 in Führung ging, drohte dem SCU die Fortsetzung der Niederlagenserie. Die Simon-Elf zeigte Moral und konnte zwölf Minuten später durch Valentin Batzer zum 1:1 ausgleichen. Dem ehemaligen SCF-Spieler fiel der Ball nach einem Schuss von Karl Sdzuy an die Querlatte vor die Füße. (Dieter Metzler)