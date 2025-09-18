– Foto: Eibner/Bernd Leitner

Weniger Spielabbrüche - Westfalen liegt im bundesweiten Trend Lagebild Amateurfußball: Spielabbrüche auf niedrigstem Stand seit vier Jahren

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vermeldet im zweiten Jahr in Folge einen Rückgang an Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen auf den Sportplätzen in Deutschland. In der Saison 2024/2025 wurden 829 gewalt- oder diskriminierungsbedingte Spielabbrüche im organisierten Spielbetrieb registriert. Das sind neun Prozent weniger als im Vorjahr und bedeutet den niedrigsten Stand seit Ende der Corona-Pandemie vor vier Jahren. Bezogen auf die Gesamtzahl von rund 1,286 Millionen Partien mit abgeschlossenen Spielbericht waren 0,06 Prozent der Spiele von einem Abbruch betroffen.

Bei 3.494 Spielen wurde in der vergangenen Saison ein Gewaltvorfall über die Schiedsrichter*innen und elektronischen Spielberichte erfasst – ein Minus von sechs Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Auch die Diskriminierungsvorfälle sind leicht zurückgegangen (-3,1 Prozent). Das geht aus dem “Lagebild Amateurfußball” hervor, dass der DFB zum elften Mal erhoben hat. Der Anteil der Partien mit gemeldeten Gewalt- oder Diskriminierungsvorkommnissen ist auf 0,43 Prozent gesunken (2023/2024: 0,45 Prozent). Auch das ist der geringste Wert seit 2021.



Seit der Saison 2014/2015 lässt der DFB jährlich auf Grundlage der Spielberichte der Schiedsrichter*innen ermitteln, wie es mit Blick auf Gewalt und Diskriminierung um die Lage des Amateurfußballs in Deutschland bestellt ist. Vorfälle können rund um ein Spiel beim Schiri oder im Anschluss bei der jeweiligen Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle des zuständigen Landesverbandes gemeldet werden. Spielabbrüche sind ohnehin zu erfassen, um anschließend sportgerichtlich aufgearbeitet zu werden.

Die Zahl der Geschädigten ging insgesamt um fünf Prozent zurück (von 6.710 auf 6.372), besonders deutlich bei Zuschauer*innen (−13,9 Prozent) und Schiedsrichter*innen (−7,0 Prozent). Es gab insgesamt fünf Prozent weniger Beschuldigte (von 6.886 auf 6.535), die größte Gruppe sind dabei die Spieler*innen (3.220).

Westfalen liegt im bundesweiten Trend

Eine Gewalthandlung liegt vor, wenn eine beschuldigte Person eine geschädigte Person körperlich angreift, bspw. durch Schlagen, Bewerfen, Bespucken oder Treten. Zudem ist auch eine Bedrohung als Gewalthandlung zu werten. Auch Versuche sind zu melden.



Eine Diskriminierung liegt vor, wenn jemand die Würde einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen verletzt. Dies geschieht durch eine herabwürdigende Äußerung, Geste oder Handlung, in Bezug auf Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Religion, Behinderung, Alter, geschlechtliche oder sexuelle Identität. Auch eine sonstige Schlechterbehandlung aufgrund eines dieser Merkmale stellt eine Diskriminierung dar.



Die Zahlen im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) entsprechen dem bundesweiten Trend: In der Saison 2024/25 wurden 112 Spiele abgebrochen. Die Spielabbruchsquote liegt bei 0,06 Prozent, in der vorherigen Saison lag sie bei 0,07 Prozent. Insgesamt sind in Westfalen 210.791 Spiele absolviert worden, von denen 186.442 Partien mit Spielbericht als Datenbasis dienen. In der Saison 24/25 wurden 687 Spiele mit mindestens einem Gewalt- oder Diskriminierungsvorfall gemeldet, während es in der Saison 23/24 noch 714 solcher Spiele waren. Die Anzahl der Vorkommnisse bei denen ein/eine Schiedsrichter*in als Geschädigter gemeldet wurde, hat sich ebenfalls verringert. Waren es in der Saison 2023/24 noch 320 Schiedsrichter*innen, sind es jetzt 292 Schiris.



Die Zahlen aus Westfalen zeigen, dass trotz steigender Spielzahlen (186.442 Spiele mit Spielbericht in 24/25 gegenüber 176.078 in 23/24) die relativen Anteile von Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen leicht rückläufig sind. „Das werten wir als positives Signal für die Arbeit, die wir im FLVW leisten. Die Strafverschärfungen, unsere Präventionsmaßnahmen und die Einführungen von Stopp-Konzept und Kapitänsregelung zeigen Wirkung. Wir werden nicht nachlassen, denn jeder Fall ist einer zu viel“, sagt Andree Kruphölter, im FLVW für den Amateurfußball verantwortlich.

