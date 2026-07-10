Weniger Nichtantritte, striktere Regeln & 21.174 Euro an Strafen Sommertagungen im Fußballkreis Regensburg: Keine Einsprüche bei der Gruppeneinteilung +++ Eine Preisdifferenz zwischen Männern und Frauen ist unzulässig +++ Irene Hauk neue Herrenspielleiterin von Florian Würthele · Heute, 14:43 Uhr · 0 Leser

Foto: Florian Würthele

In den letzten Tagen fanden die Sommertagungen im Fußballkreis Regensburg statt. Es wurde auf die vergangene Spielzeit zurück-, vor allem aber natürlich auf die anstehende Saison 2026/27 vorausgeblickt. Wir haben die wichtigsten Punkte für Euch zusammengefasst.

Rückblick auf die alte Saison: Positiv: Die Anzahl der Nichtantritte ist von 47 in der Saison 24/25 auf 36 zurückgegangen. Weniger waren es in den vergangenen zehn Jahren nie. Auch die Zahl der Roten Karten war mit 113 wieder etwas rückläufig (24/25: 122). Die Relegation war gut besucht, und auch bei der Zusammenarbeit zwischen den Spielleitern und den Vereinen gab es nichts zu meckern. Insgesamt 9 Mal gab es einen unzulässigen Spielereinsatz nach §77 (bei 3 Testspielen und 6 Punktspielen). Witterungsbedingte Spielabsagen habe es leider oft zu frühzeitig gegeben, kritisierten die Spielleiter. Sportlich stiegen heuer gleich vier Mannschaften aus dem Fußballkreis aus der Bezirksliga ab.



Sportgericht: Es wurde unter anderem berichtet, dass sich die Mindeststrafe im Zusammenhang mit diskriminierenden Aussagen auf 10 Spiele erhöht hat. Letzte Saison gab es wegen Diskriminierungs-Vorfällen 12 Sportgerichtsverfahren – doppelt so viele wie in der Saison 24/25. Insgesamt war das Sportgericht bis einschl. 30.06.2026 mit 340 Fällen beschäftigt (24/25: 312). Sechs mündliche Verhandlungen waren nötig. Die Geldstrafen an die Vereine beliefen sich inklusive Verfahrenskosten auf insgesamt 21.174 Euro. Erfreulich ist der Rückgang der Tätlichkeiten um 33 Prozent, sowie die weniger verschuldeten Spielausfälle im Vergleich zur Saison 24/25. Angesprochen wurde auch der vermehrte Einsatz von Pyrotechnik bei den Spielen und die Verharmlosung der betroffenen Vereine. Mit Jürgen Drescher (TV Velburg) gibt es ein neues Mitglied im Kreissportgericht Regensburg.









Gruppeneinteilung und Spielpläne: Kreisspielleiter Mike Koriath ging auf die vielen Wünsche der Vereine hinsichtlich der Spielpläne für die neue Saison ein. Leider konnten nicht alle erfüllt werden. Es wurden jedoch sehr gute Spielpläne erstellt. Zufrieden waren die Vereine auch mit der Gruppeneinteilung für die neue Saison. Es gab keine Einsprüche. Der Abstieg von vier Teams aus der Bezirksliga Süd schlug bis in die Kreisklasse durch, weil eine mit 15 Mannschaften gebildet werden musste. Erwähnenswert ist, dass es wieder vier B-Klassen gibt, in der 33 Mannschaften eingeteilt wurden.



Schiedsrichter: Im Bericht der Schiedsrichterorganisation wurden die neuen Regeln (u. a. vollständige Abschaffung der Zeitstrafe, 10-Sekunden-Limit bei Auswechselungen und Eine-Minute-Regel bei Verletzungen) thematisiert. Mehr dazu: Diese Regeländerungen gibt es im Fußball zur Saison 2026/27. Gruppeneinteilung und Spielpläne: Kreisspielleiter Mike Koriath ging auf die vielen Wünsche der Vereine hinsichtlich der Spielpläne für die neue Saison ein. Leider konnten nicht alle erfüllt werden. Es wurden jedoch sehr gute Spielpläne erstellt. Zufrieden waren die Vereine auch mit der Gruppeneinteilung für die neue Saison. Es gab keine Einsprüche. Der Abstieg von vier Teams aus der Bezirksliga Süd schlug bis in die Kreisklasse durch, weil eine mit 15 Mannschaften gebildet werden musste. Erwähnenswert ist, dass es wieder vier B-Klassen gibt, in der 33 Mannschaften eingeteilt wurden.





Keine Preisdifferenz zwischen Männer und Frauen: Es wurde klar auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hingewiesen. Dieses findet auch Anwendung auf die Eintrittspreise bei Fußballspielen. Unterschiedliche Preise zwischen Mann und Frau sind rechtswidrig. Vergünstigungen für Rentner, Studierende, Jugendliche, Mitglieder oder Menschen mit Behinderung sind weiterhin zulässig, solange sie für alle Geschlechter gleichermaßen gelten. Wichtig zu betonen: Das ist keine Aufforderung des BFV, sondern geltendes Recht.



Neue Herrenspielleiterin: An die Stelle des neuen Bezirksspielleiters Robert Rappl tritt im Kreisbereich Irene Hauk. Sie zeichnet künftig als Herrenspielleiterin der Kreisklasse 1, A-Klasse 1 und B-Klasse 1 und 2 verantwortlich.



Rahmenterminkalender: Die Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen starten am Wochenende 17. bis 19. Juli in die Saison. Die B-Klassen beginnen wesentlich später, nämlich am Wochenende 14. bis 16. August. Der letzte Regelspieltag vor der Winterpause ist für Samstag, den 31. Oktober, angesetzt (B-Klassen: 25. Oktober). Der Startschuss für die Restrückrunde fällt am Osterwochenende 2027. Der letzte Spieltag der Saison (21. bis 23. Mai 2027) ist wieder auf Freitag, Samstag und Sonntag aufgedröselt. Die Spielpläne wurden am vergangen Montag freigegeben. Die der B-Klassen folgen vermutlich eine Woche später.



Relegation: Der Relegationsmodus zur Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse bleibt gegenüber der Saison 2025/26 unverändert. Die Auslosung der Paarungen im Kreis Regensburg wird wieder im Rahmen des Totopokal-Endspiels durchgeführt.