Weniger Gegentore und viel mehr Spaß 

Diese Zwischenbilanz spricht für den Trainer: Nach der Winterpause wurden aus sieben Spielen satte 18 Punkte eingefahren, nur beim 1:4 in Preist war die SG Landscheid-Burg/Niederkail/Binsfeld chancenlos. Zuletzt gelangen gar vier Siege in Folge. Der jüngste 1:0-Erfolg gegen den SV Klausen wurde indes erst in der vorletzten Minute eingetütet. Mit Kevin Franzen zeichnete ein 18-Jähriger mit seinem Premierentor im Seniorenbereich für den zwölften Saisonsieg verantwortlich. „Es war ein schwieriges Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner. Aufgrund der Spielanteile und Chancen war es trotz des knappen Ergebnisses ein verdienter Sieg“, berichtet Trainer Sebastian Blaudszun. Er ist mit der Entwicklung generell zufrieden: „Es passt jetzt wesentlich besser in der Truppe. Wir haben die Problematik mit den vielen Gegentoren im Griff und auch wieder mehr Spaß im Team.“