Wenige Wochen nach Verlängerung: Köln-Kalk und Coach trennen sich

Trotz einer zunächst stabilen Saison mit zwischenzeitlich elf Siegen gelang es der Mannschaft zuletzt nicht mehr, an die Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen. In den vergangenen sechs Ligaspielen holte Köln-Kalk lediglich einen Punkt – zu wenig für die ambitionierten Ansprüche des Vereins, der mittelfristig den Aufstieg in die Bezirksliga anstrebt.

Ende aus sportlichen Gründen