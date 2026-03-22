Wenige Unachtsamkeiten beim SV Polling zeigen bei Gastspiel in Gilching große Wirkung

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; SV Polling; Trainer Maximilian Jochner (links) und Co-Trainer Klaus Fahrner im Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn am 15. März 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Polling kassierte eine 0:3-Niederlage bei Aufstiegsaspirant Gilching. Individuelle Fehler besiegelten das Schicksal der Gäste.

Am Ende stand die Null – aus Sicht des SV Polling bedauerlicherweise auf der falschen Seite. Denn im Bezirksliga-Gastspiel beim Aufstiegsaspiranten TSV Gilching-Argelsried blieben die Fußballer aus dem Klosterdorf am vergangenen Freitag ohne Punkte und ohne Tore. Sie mussten sich den favorisierten Platzherren mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Polling lässt zunächst keine nennenswerten Aktionen der Gilchinger zu

„Eine Unachtsamkeit vor der Pause bringt uns vom Kurs ab“, beschrieb Pollings Trainer Max Jochner jene Szene, die aus seiner Sicht der Knackpunkt dieser Partie war. Mit einem massiven 5-4-1-System wollte sich die Elf vom Jakobsee den ambitionierten Widersacher vom Leib halten. Das klappte lange Zeit auch einwandfrei. Die im Vorfeld gefürchteten Chip-Bälle der Gilchinger aus dem Halbfeld blieben weitgehend aus. „Gut verschoben, stark verteidigt“, lobte der Coach die durchgehend „taktisch disziplinierte“ Spielweise seiner Schützlinge.

Kurz vor der Pause leistet sich Polling den ersten Patzer

Kurz vor der Pause aber passierte das Malheur. Einem verlorenen Zweikampf der Pollinger am Flügel folgte die flache Hereingabe eines Gegenspielers zu Vinzenz Wolf. Der vormalige Raistinger ließ sich nicht lange bitten und vollstreckte zum 1:0 für die Hausherren (42.). Reklamationen, dass der Ball nicht hinter der Torlinie gewesen sei, widersprach der Linienrichter. Die Entscheidung, auf Tor zu entscheiden, war wohl auch in Ordnung so, wie sich hinterher herausstellte.

Nach einem Gilchinger Doppelschlag ist Pollings Schicksal binnen drei Minuten besiegelt

Polling hatte Probleme mit dem „gefühlt größten Rasenplatz der Liga“ und dementsprechend Schwierigkeiten, die Undurchlässigkeit der Räume fortdauernd zu gewährleisten. Nach vorn ging, trotz ordentlicher Ansätze, praktisch gar nichts für die Gäste. „Da hat es uns komplett an Durchschlagskraft gefehlt“, räumte Jochner ein. Erst in den Schlussminuten hatte Fabio Hägl eine Top-Chance, die er aber vergab. Aber das war zu diesem Zeitpunkt auch schon egal. Denn die Heimelf hatte ihre Aufgaben erledigt. Ein kapitaler Fauxpas des SVP führte zum 0:2. Von der Außenverteidigerposition wurde unüberlegt ins Zentrum gepasst. Gilchings Ben Bauer schnappte sich den Ball und traf aus knapp 15 Metern ins Schwarze (61.). Just als Jochner auf Viererkette und zwei Angreifer umstellen wollte, schnackelte es hinten schon wieder. Sebastian Gößl köpfte eine Hereingabe ungewollt einen Gegenspieler an, von wo der Ball Manuel Eichberg vor die Füße plumpste – 3:0 (64.) und die Entscheidung einer „für uns läuferisch intensiven Partie“, so Jochner. Somit stehen die Pollinger am kommenden Sonntag gegen den an diesem Wochenende erfolgreichen VfL Denklingen (3:0-Heimsieg gegen den SV Bad Heilbrunn) mächtig unter Zugzwang.

Statistik

TSV Gilching-A. – SV Polling 3:0 (1:0) Tore: 1:0 (42.) Wolf, 2:0 (61.) Bauer, 3:0 (64.) Eichberg. Gelbe Karten: Gilching 2, Polling 2. Schiedsrichter: Jakob Wagner. Zuschauer: 120