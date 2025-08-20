Wenige Tage vor Saisonstart: Trainer-Rücktritt bei Eintracht Hohkeppel

Wenige Tage vor dem Saisonstart in der Mittelrheinliga steht Eintracht Hohkeppel vor einem Trainerwechsel. Chefcoach Pablo Gonzalez-Huerta hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der 34-Jährige, der das Team nach dem Abstieg aus der Regionalliga West erst im Sommer übernommen hatte, zieht sich aus privaten Gründen zurück. Die Vereinsführung reagierte mit Verständnis, betont aber auch die Herausforderung des Zeitpunkts.

„Der Zeitpunkt – nur zehn Tage vor dem Start in die neue Saison der Oberliga Mittelrhein – ist sicherlich nicht ideal, doch wir respektieren seine Entscheidung und danken ihm für seine Offenheit im Umgang damit“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Gonzalez war erst vor wenigen Wochen auf den Interimstrainer Kevin Theisen gefolgt, der gemeinsam mit Co-Trainer Amir-Ali Mostowfi das Team nach der Trennung von Iraklis Metaxas durch die letzten Spiele der vergangenen Regionalliga-Saison geführt hatte.

Die sportliche Leitung steht nun unter Zugzwang, eine Nachfolgelösung zu präsentieren, denn am Sonntag steht das erste Pflichtspiel im Mittelrheinpokal gegen Deutz 05 an, ehe man am 31. August zum Liga-Auftakt zu Gast beim VfL Vichttal ist.