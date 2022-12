Wenig Zeit zum Verschnaufen für den FC 08 Villingen Michael Schilling wechselt zum FV Ravensburg

Vor dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2023, dem Viertelfinale im südbadischen Pokal am 25. Februar beim Bahlinger SC, stehen für den FC 08 Villingen sechs Testpartien an. Start in die Vorbereitungspartien ist für die Elf von Trainer Marcel Yahyaijan bereits am 14. Januar beim Regionalligisten VfB Stuttgart II (14 Uhr). Am Donnerstag, den 26. Januar, geht es zum Landesligisten FC Überlingen (19 Uhr).

Weitere Testspiele sind gegen den VfR Stockach (31. Januar), die SG Dettingen-Dingelsdorf (4. Februar), die SG Freiberg (11. Februar) und bei der TSG Balingen (18. Februar) geplant. Dabei könnten bereits neue Gesichter in Kader des FC 08 Villingen auftauchen. Die Nullachter wollen ihren Kader mit adäquaten Akteuren verstärken, die sportlich und vor allem menschlich in das Gefüge passen. Einige Ligakonkurrenten in der Fußball-Oberliga waren in den vergangenen Tagen bereits in puncto Personal tätig. So wechselte unter anderem der bisherige Trainer des 1. FC Rielasingen-Arlen, Michael Schilling, zum Ligakonkurrenten FV Ravensburg, der sich Anfang Dezember von Tobias Flitsch getrennt hatte.