Wenig Zeit, große Aufgabe, ein Neuzugang: Borschs Weg durch den Winter

Der Aufsteiger aus der Thüringer Rhön hat in seiner ersten Halbserie in der höchsten Thüringer Spielklasse eine solide Hinrunde gespielt, ist jedoch weiterhin nicht frei von Abstiegssorgen. Vor allem die enge Personaldecke sowie wiederkehrende Rückschläge durch Verletzungen bereiten den Verantwortlichen um Trainer Andreas Mannel immer wieder Sorgenfalten.
Trotz dieser Rahmenbedingungen blickt der Borscher Coach optimistisch auf die kommenden Wochen. Das klare Ziel nach dem Aufstieg bleibt der Klassenerhalt. „Wir wissen, was auf uns zukommt, aber wir trauen es der Mannschaft absolut zu“, so Mannel.
Große Transferaktivitäten blieben im Winter aus. Lediglich der langfristige Ausfall von Maxim Bevz zwang die Verantwortlichen dazu, in der Offensive noch einmal nachzulegen. Mit Andreas Schel verpflichteten die Borscher einen variabel einsetzbaren Offensivspieler vom SV Wacker 04 Bad Salzungen. Der 19-Jährige spielt trotz seines jungen Alters bereits seine dritte Landesklasse-Saison und bringt mit 59 Einsätzen und acht Toren auf dieser Ebene wertvolle Erfahrung mit. Trainer Andreas Mannel beschreibt den Neuzugang wie folgt: „Er passt genau in unser Anforderungsprofil – jung, dynamisch und mit absolutem Willen ausgestattet.“
Verlassen hat den Verein hingegen nach nur einem halben Jahr Max Lückert, der zu seinem Ex-Klub VfB Vacha in die Kreisoberliga zurückkehrt.
Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit und der erhöhten Verletzungsgefahr verzichtet der SV Borsch bewusst auf die Teilnahme an Hallenturnieren. Bereits Mitte Januar startet die Mannschaft in die Vorbereitung. Grund dafür sind die Nachholspiele gegen Schleiz am 8. Februar sowie eine Woche später gegen Wismut Gera. Entsprechend überschaubar fällt auch der Testspielplan aus. Drei Vorbereitungsspiele sind angesetzt – gegen den Hünfelder SV 1919, den SV Wölf und den VfL Meiningen 04. „Es ist ein abwechslungsreiches Programm von Hessenliga über Landesklasse bis hin zur Kreisoberliga“, erklärt Mannel.
In den kommenden Wochen soll das Trainingspensum dennoch hochgehalten werden. „Es bleibt keine Zeit für Ausflüge oder ein Trainingslager“, so der 43-jährige Übungsleiter. „Wenn das Wetter mitspielt, haben wir mit dem Kunstrasen in Geisa beste Trainingsbedingungen.“ Neben dem großen Ziel Klassenerhalt ist Mannel jedoch ein weiterer Punkt fast noch wichtiger: endlich verletzungsfrei zu bleiben. „In meiner Amtszeit hatte ich bisher schon viele schwere Verletzungen zu verdauen. Ich hoffe sehr, dass wir in dieser Rückrunde davon verschont bleiben.“