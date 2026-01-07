Wenig Zeit, große Aufgabe, ein Neuzugang: Borschs Weg durch den Winter

– Foto: Julius Schwalenberg

Der Aufsteiger aus der Thüringer Rhön hat in seiner ersten Halbserie in der höchsten Thüringer Spielklasse eine solide Hinrunde gespielt, ist jedoch weiterhin nicht frei von Abstiegssorgen. Vor allem die enge Personaldecke sowie wiederkehrende Rückschläge durch Verletzungen bereiten den Verantwortlichen um Trainer Andreas Mannel immer wieder Sorgenfalten.

Ein Zugang - Ein Abgang Trotz dieser Rahmenbedingungen blickt der Borscher Coach optimistisch auf die kommenden Wochen. Das klare Ziel nach dem Aufstieg bleibt der Klassenerhalt. „Wir wissen, was auf uns zukommt, aber wir trauen es der Mannschaft absolut zu“, so Mannel.

Große Transferaktivitäten blieben im Winter aus. Lediglich der langfristige Ausfall von Maxim Bevz zwang die Verantwortlichen dazu, in der Offensive noch einmal nachzulegen. Mit Andreas Schel verpflichteten die Borscher einen variabel einsetzbaren Offensivspieler vom SV Wacker 04 Bad Salzungen. Der 19-Jährige spielt trotz seines jungen Alters bereits seine dritte Landesklasse-Saison und bringt mit 59 Einsätzen und acht Toren auf dieser Ebene wertvolle Erfahrung mit. Trainer Andreas Mannel beschreibt den Neuzugang wie folgt: „Er passt genau in unser Anforderungsprofil – jung, dynamisch und mit absolutem Willen ausgestattet.“ Verlassen hat den Verein hingegen nach nur einem halben Jahr Max Lückert, der zu seinem Ex-Klub VfB Vacha in die Kreisoberliga zurückkehrt.