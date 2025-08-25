"Wenig Spielzeit" ist ... kein Grund für vorzeitige Vertragsauflösung"

Die Sport-Union Neckarsulm und Devin Becker haben sich am vergangenen Wochenende einvernehmlich darauf verständigt, den ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung vorzeitig aufzulösen.

SUN-Sportvorstand Marco Merz äußert sich dazu folgendermaßen: "Der Wechselwunsch ging von Devin aus, von unserer Seite gab es keinerlei Bestreben, den Vertrag mit ihm vorzeitig aufzulösen, denn wir haben mit Devin geplant und stehen selbstverständlich grundsätzlich zu unseren einst vereinbarten Vertragsbestandteilen - egal, ob ein Spieler viel oder wenig Spielzeit hat. "Wenig Spielzeit" ist für uns als Verein kein Grund für eine vorzeitige Vertragsauflösung. Doch nachdem Devin unbedingt vorzeitig wechseln wollte, die sportlich Verantwortlichen den Wechsel befürworteten und wir uns mit seinem neuen und alten Verein VfB Eppingen und dessen Sportlichen Leiter Oliver Späth sehr einvernehmlich über die Wechselmodalitäten einigen konnten, haben wir Devins Wunsch entsprochen.

Wir bedanken uns bei Devin für sein Engagement für unseren Verein und wünschen ihm sportlich und persönlich alles Gute."