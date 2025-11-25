Wenig Spiele, viele Treffer – Neuhof und Giesen schreiben den Spieltag

– Foto: Timo Babic

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 wurde vom Wetter beinahe vollständig verschlungen – doch die beiden Begegnungen, die stattfinden konnten, boten Spektakel, Klarheit und richtungsweisende Impulse für die Tabelle. Während der TSV Giesen seine Spitzenambitionen mit einem abgeklärten Auswärtserfolg in Afferde untermauerte, setzte Blau-Weiß Neuhof in einem historischen Schützenfest gegen den TSV Lenne ein Ausrufezeichen, das ligaweit für Gesprächsstoff sorgt.

Im Duell zweier formstarker Teams erwischte Afferde den Traumstart: Müller nutzte bereits in der 6. Minute die erste Lücke zur Führung. Doch der Tabellenvierte aus Giesen ließ sich nicht beirren und übernahm schon kurz darauf die Kontrolle. Fiech drehte die Partie mit einem Doppelpack binnen acht Minuten, ehe Czauderna noch vor der Pause auf 1:3 erhöhte. Afferde suchte im zweiten Abschnitt zwar den Anschluss, fand jedoch kaum Wege durch die stabile Giesener Ordnung. Bielicke sorgte mit dem 1:4 in der 71. Minute für die Vorentscheidung. Überschattet wurde der Nachmittag durch eine späte Rote Karte gegen Helmsen, die die Gastgeber zusätzlich schwächte. Giesen festigt mit diesem souveränen Auftritt seinen Platz im oberen Tabellenfeld und rückt bis auf zwei Punkte an die Spitze heran.

Ein Spiel, das in die Archivregale der Bezirksliga wandern dürfte: Blau-Weiß Neuhof deklassierte den Aufsteiger aus Lenne mit zwölf Toren und demonstrierte eine selten gesehene Offensivwalze. Der Torreigen begann früh – Dogan, Becker und Bürger stellten in den ersten zwölf Minuten bereits auf 3:0. Lenne bäumte sich zwar zwischendurch auf und verkürzte sogar auf 4:2 und 5:3, doch danach brachen alle Dämme. Neuhof kombinierte sich in einer Leichtigkeit durch die gegnerischen Reihen, als würde ein Trainingsspiel stattfinden. Becker glänzte mit einem Dreierpack, Zamaro traf doppelt, und selbst ein Eigentor der überforderten Gäste fand Eingang in diese ungewöhnliche Partie. Mit diesem Kantersieg zieht Neuhof in der Tabelle punktgleich mit Spitzenreiter Pyrmont – ein klares Signal an die Konkurrenz, dass im Meisterrennen weiter mit ihnen zu rechnen ist.