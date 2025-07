Wenig Personal, aber gewonnen: Kammerberg schlägt Landesligisten Jetzendorf

Die Zeiten mit nur ein, zwei Wechseloptionen sollten bei der SpVgg Kammerberg der Vergangenheit angehören. Im Test gegen den Landesligisten TSV Jetzendorf erwischte es den Bezirksligisten allerdings erneut; zu wenig Personal. Doch wie in der vergangenen Saison überzeugte die Elf von Trainer Victor Medeleanu unter diesen schwierigen Bedingungen. Das Resultat: ein 4:3-Erfolg gegen den Landesligisten aus Jetzendorf.

Domenik Kaiser veredelte in der zweiten Minute eine schöne Kombination zur 1:0-Führung. Der Torjäger zeichnete somit auch für den dritten SpVgg-Treffer dieser Vorbereitung verantwortlich. Im Anschluss erarbeitete sich Jetzendorf mehr Spielanteile, je weiter es in Richtung gegnerisches Tor ging, desto ungenauer wurde aber das Passspiel. Dennoch meldeten sich die Gäste kurz vor der Pause mit dem Ausgleich zurück (41.). Nur fünf Minuten nach dem Treffer von Felix Heckmeier antwortete die Kammerberg mit der erneuten Führung durch Kaiser.

Zur zweiten Hälfte brachte TSV-Trainer Markus Pöllner mehrere frische Kräfte, während sein Gegenüber Medeleanu nach dem Seitenwechsel mit dem gleichen Personal weiterspielen musste. Die Kammerberger standen aber weiterhin gut – bis auf wenige Ausnahmen wie in der 54. Minute, als Stefan Stöckl das 2:2 erzielte. So ging es weiter: Kammerberg legte vor, Jetzendorf glich aus. Nach den Treffern von Lukas Fladung zum 3:2 (61.) und TSV-Neuzugang Kevin Bromm zum erneuten Ausgleich (73.) deutete viel auf ein Remis hin. Bis Alex Nefzger in der 90. Minute zum 4:3 traf und Kammerberg einen Prestigeerfolg sicherte. „Trotz des dünnen Kaders haben wir es gut gemacht”, sagte Kammbergs Trainer Medeleanu. TSV-Coach Pöllner betonte: „Auch bei uns haben viele Spieler gefehlt. Das darf aber keine Ausrede sein. Spätestens jetzt wissen alle, dass wir eine Schippe drauflegen müssen.”