Wenig Mut und Geschick - und ein Bänderriss Die Concordia-Elf hat im Kreisklasse-Punktspiel vom Kreisliga-Absteiger Ermstedt bei der verdienten 1:2-Niederlage vor allem in der zweiten Halbzeit in puncto Zweikampfstärke und Gewinn der freien Bälle klar die Grenzen aufgezeigt bekommen.

Die Leidenschaft, die sie noch beim Sieg zum Auftakt gegen die um einiges spielstärkeren Vieselbacher an den Tag gelegt hatte, steckte am Sonntag vollumfänglich in den Trikots der Gäste.

Dabei hatte sich in den ersten 20 Minuten angedeutet, dass es hätte auch ganz anders laufen können. Vor allem in der Hintermannschaft der Ermstedter waren offensichtliche Geschwindigkeitsdefizite unübersehbar. Warum die Concorden ihre Schnelligkeitsvorteile auf den Flügeln jedoch mit fortlaufender Spielzeit ignorierten, wussten sie nach dem Abpfiff auch nicht so recht. Trotz teils viel Raum rechts und links preschten sie fortwährend ins taktisch und körperlich äußerst stabile Deckungszentrum, wo der Zugriff knallhart erfolgte. So verließen die Hausherren nach dem Spiel mit etlichen Blessuren an Oberschenkel, Knie und Handgelenk das Feld – jedoch ohne Punkte.

Auf der anderen Seite das Gegenteil. In klaren Überzahlsituationen vermochte es das Team immer häufiger nicht, den oft auf sich selbst gestellten Linnemann im Ermstedter Sturm zu stellen. Mitunter setzte dieser sich gegen zwei oder drei Gegenspieler durch. Wurde er dann noch durch Mitspieler mittels schnörkellosen Doppelpässen unterstützt, brach in der Hintermannschaft beinahe von Panik geprägtes Chaos aus. Mit einfachen Mitteln erspielte sich Ermstedt so im zweiten Durchgang eine Großchance nach der anderen. Fels in der Brandung bei Concordia war so einzig Torwart Steve, der etliche Male im Eins-gegen-eins stark hielt. Beim 1:2 durch Platts Pike-Abschluss ins kurze Eck war er dann aber machtlos (73.). Einer der besten Angriffe der Gäste hatte indes im ersten Durchgang zum ersten Ermstedter Tor geführt. Concordia verteidigte hierbei von vorn bis hinten sehr luftig, sodass sich die Gäste simpel durchs Zentrum bis zum auf halblinks vollendeten Hoffmann eher unbehelligt durchkombinieren konnten (32.). Kurz danach gelang Lucas zwar sein Premierentreffer für sein neues Team aus dem Gewühl im Strafraum heraus (35.). Ein schwacher Trost: Einen Tag stellte sich seine Fußverletzung als schwerwiegend heraus. Für die Hinrunde ist er mit gerissenen Bändern im Fuß draußen.