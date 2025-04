Wenig Klasse, viel Kampf

Die zahlreichen Zuschauer - die bei herrlichem Fußballwetter den Weg in den Kessel in Sonneberg antraten - sahen ein über weite Strecken kampfbetontes Match.

Davon zeugten auch neun Verwarnungen und die Rote Karte gegen Florian Scheidemann auf Gastgeberseite wegen einer Notbremse. Die Begegnung lebte von den vielen langen Bällen im Spiel. Dazu kamen auf beiden Seiten viele Ballverluste. Beides tat insgesamt dem Derby nicht gut. Die spielerischen Elemente kamen viel zu kurz und die rassigen Strafraumszenen fehlten fast komplett.

Nach zehn Minuten hätte es im Sonneberger Derby eigentlich 1:1 stehen müssen. Bereits nach zwei Minuten hatte Steinach die Führung auf dem Fuß. Florian Scheidemann unterschätzte den Flugball auf Bastian Leipold. Bei dessen präzise Eingabe von der rechten Seite setzte Lorenz Scheler das Streitobjekt an den rechten Pfosten. Von dort sprang der Ball in die Arme von Torwart Lukas Heß. Schon wieder verhinderte die Torbegrenzung eine Steinacher Führung. Auf der anderen Seite hatte Louis Göhring (8. Minute) die Heimführung auf dem Fuß. Nach einem Anspiel in die Spitze spielte er seine Schnelligkeitsvorteile aus und die waren in dieser Szene gegen gleich zwei Steinacher Verteidiger wirklich deutlich. Frei vor dem Steinacher Keeper entscheidet Torwart Pascal Neuber das eins gegen eins Duell aber für sich. Nach 14 Minuten ist erneut Goalie Pascal Neuber Sieger gegen Louis Göhring. Dies waren dann aber auch schon die Hochkaräter im ersten Durchgang. Steinach hatte auffällig viele Offensivaktionen.