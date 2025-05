Seit drei Spielen geht es für den am Saisonende aufhörenden Stefan Reiffers und die von ihm trainierte SG Baustert wieder in die richtige Richtung. Der Rückstand auf das rettende Ufer scheint aber zu groß zu sein, um den Klassenverbleib noch packen zu können. – Foto: FuPa

Wenig Hoffnung trotz Positivserie Kreisliga A8: Auf einmal sind sie wieder da. Monatelang lief bei der SG Baustert/Oberweis/Bettingen nichts mehr zusammen – und nun haben sie bereits den dritten Sieg in Folge eingefahren. Der Sportliche Leiter Martin Esch äußert sich zu den Chancen, die er im Kampf um den Klassenverbleib noch sieht und präsentiert den Trainer für die kommende Saison.

Sie war ernüchternd und enttäuschend zugleich: Eine 13 Partien währende Negativserie, in der kein einziger Sieg gelang, stürzte die SG Baustert/Oberweis/Bettingen (Bob) in eine heftige Krise. Zwar sind die Hoffnungen auf den Ligaverbleib nach den Siegen in Bleialf (4:1), gegen die SG Kylltal-Birresborn (3:2) und dem jüngsten 2:1-Erfolg bei der DJK Kelberg wieder zurück, doch allzu realistisch sieht der Sportliche Leiter die Chancen auf den Ligaverbleib nicht mehr: „Wir sind – da meine ich den Vorstand, den Trainer und die Mannschaft – uns darüber einig, dass es wohl fast unmöglich ist, den Verbleib in der A-Klasse noch zu sichern, weil zuletzt auch Bleialf und Echtersbach gewonnen haben und unsere aktuelle personelle Situation mit Verletzten und der Sperre für David Wagner einfach nicht mehr zulässt“, erklärt Martin Esch, der mit 37 Jahren selbst auch noch auf dem Platz steht. Er macht keinen Hehl daraus, dass man bereits seit Wochen für die Kreisliga B plant.

Die Trainerfrage ist bereits geklärt: Nachdem Stefan Reiffers angekündigt hatte, nach dann zwei Saisons aufzuhören, wurde Jörg Liewer (48, früher unter anderem Coach der SG Ringhuscheid, der SG Geichlingen II und zuletzt der SG Nimstal) als Nachfolger verpflichtet. Auch Marcel Banz als Trainer der zweiten Mannschaft (aktuell Tabellenletzter der B13) zieht sich aus familiären Gründen zurück. Dort will man eine interne Lösung finden. Die Spieler bleiben laut Esch auch eine Etage tiefer (fast) alle an Bord. Lediglich Marcel Friedrich will aus familiären Gründen (ist Vater geworden) kürzertreten. Mit Benno Stockemer, dem jüngeren Bruder von Oliver Stockemer, steht ein Neuzugang aus dem A-Jugendbereich fest. Der 18-Jährige soll im defensiven Mittelfeld agieren. Esch bleibt als Spieler und Sportlicher Leiter in Personalunion an Bord. Die lange Durststrecke bis in den April hinein hat für den langjährigen Torjäger handfeste Gründe: „Wir hatten mit Verletzungen von Leistungsträgern wie die von Luis Hartmann, Tobias Bales und mir sowie beruflichen und familiären Abwesenheiten zu kämpfen. Auch die Roten Karten gegen Stefan Valentin und David Wagner haben uns zu schaffen gemacht.“

Derzeit sind es fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Die restlichen vier Partien haben es in sich. Das weiß auch Esch: „Wir spielen mit Berndorf, Nusbaum und Weinsheim noch gegen drei der Top-vier-Mannschaften plus die SG Dist, die sicherlich auch nicht absteigen will.“ Am Sonntag gastiert die SG Bob bei der längst als Meister feststehenden SG Berndorf (Anstoß in Walsdorf ist um 17 Uhr). „Die sind zurecht schon durch, weil sie super eingespielt, sehr griffig und spielstark sind mit ihrer jungen Truppe“, betont Esch. Anschließend bestreitet man das Heimspiel am 11. Mai gegen den Mitkonkurrenten SG Dist/Idesheim, ehe es am Samstag, 17. Mai zum Derby zur SG Nusbaum geht. Am 24. Mai genießt man noch mal Heimrecht gegen die SG Weinsheim. „Wir könnten noch indirekt ins Aufstiegsrennen eingreifen, denn Weinsheim hat noch die Möglichkeit auf Platz zwei. Egal, wie es endet, wir versuchen die Spiele zu gewinnen“, wollen Esch und die SG Baustert zumindest nicht als Tabellenletzter absteigen.