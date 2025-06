Wenig Hoffnung nach 0:5-Klatsche: Weßling will „nochmal alles reinhauen“

Der Sc Weßling um Trainer Milan Lapuh kann nach der 0:5-Klatsche im Hinspiel gegen Ohlstadt befreit aufspielen. – Foto: Oliver Rabuser, Tamara Rabuser

Der SC Weßling kann das Rückspiel gegen Ohlstadt ohne Druck angehen. Nach der 0.5-Klatsche im Hinspiel stehen die Aufstiegschancen schlecht.

Die Hypothek aus dem Hinspiel wiegt schwer, vermutlich zu schwer. Am Dienstag unterlagen die Fußballer des SC Weßling im Hinspiel der ersten von maximal zwei Relegationsrunden im Kampf um den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga dem SV Ohlstadt auswärts klar und deutlich mit 0:5. Fürs Weiterkommen benötigt das Team damit am heutigen Freitag ab 19 Uhr am heimischen Meilinger Weg einen Sieg mit fünf Toren Unterschied, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Milan Lapuh will daran nicht so recht glauben. Dennoch ist der Trainer froh, dass es ein Rückspiel gibt. „Mit einem 0:5 in die Sommerpause zu gehen, wäre hart gewesen. Wir wollen zeigen, dass wir auch ein bisschen kicken können“, sagt der Weßlinger Cheftrainer. Ziel sei es deshalb, das Spiel – egal in welcher Höhe – zu gewinnen. „Wir haben viel mehr erreicht, als vor der Saison zu erwarten gewesen war“

Milan Lapuh Es wäre die Bestätigung einer herausragenden Saison, in der der groß auftrumpfende SCW in der Kreisliga 2 nur knapp am direkten Aufstieg vorbeigeschrammt war und die Vizemeisterschaft ergattert hatte. „Wir haben viel mehr erreicht, als vor der Saison zu erwarten gewesen war“, stellt Lapuh klar. Am Dienstag hatte seine Mannschaft vor allem Probleme, körperlich mit den Werdenfelsern mitzuhalten. „Ohlstadt hat uns vorgemacht, wie man so ein Spiel angeht“, sagt Lapuh. Die Niederlage sei auch in der Höhe absolut berechtigt gewesen. „Interessant wäre es nur geworden, wenn wir nach der Pause eine unserer zwei Chancen zum Anschlusstreffer genutzt hätten“, so Lapuh, der auf einen Lerneffekt bei seinen jungen Fußballern hofft. Er ist zudem froh, dass Torjäger Marius Sturm am Freitag endlich wieder einsatzbereit ist. Im Hinspiel hatte der Coach den besten SCW-Stürmer nach seiner Oberschenkelverletzung noch geschont. Vertreter Benedikt Wunderl hatte in seinem ersten Spiel nach langer Pause einen schweren Stand. „Das war nicht einfach für ihn, was aber auch nicht verwunderlich war“, sagt Lapuh.