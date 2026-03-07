Wenig Grund zur Zuversicht Landesliga Rhein-Neckar +++ Angeschlagene Kirchardter müssen zum Abstiegskrimi nach Nußloch von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Zuversichtlich wollen die Kirchardter (blau) in Nußloch einmarschieren. – Foto: Waldemar Binder

Es gilt Nackenschläge zu verarbeiten. Die SG Kirchardt wie auch Türkspor Eppingen haben vergangenes Wochenende mit Niederlagen herbe Rückschläge im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Aus Kirchardter Sicht ist das mit Blickrichtung diesen Sonntag sicher keine angenehme Voraussetzung, schließlich wartet beim FV Nußloch das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Bei einer Niederlage würde die Schwager-Truppe auf den Relegationsplatz zurückfallen. Davon wieder ein Stückchen weiter entfernt ist Türkspor Eppingen nach dem 0:3 gegen den SC Rot-Weiß Rheinau. Nun führt den Sinsheimer Aufsteiger die Reise zum FV Brühl und dort ist im Normalfall nichts drin. Beide Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Nußloch, Rheinau, Türkspor Eppingen – die kommenden drei Gegner der SG Kirchardt lassen eigentlich auf zahlreiche Punkte hoffen. Wäre da nicht die aktuelle Lage, in der sich die Kicker von Trainer Denis Schwager befinden. "Der Optimismus ist immer da", versichert er, schränkt jedoch ein, „dass es schwierig wird, wie wir es im März auf den Platz bringen.“ Die schwierige Vorbereitungsphase, die nur rund eine Handvoll Einheiten auf Rasen zuließ, sowie die aktuelle Muskelverletzung von Stefan Stötzel, dem Anker in der Defensive, und die Sperre von David Reitarow, dem offensiven Ausnahmespieler, erschweren die kommenden Aufgaben. Die Mannschaft kann jetzt überhaupt noch nicht in der Lage sein über 90 Minuten Vollgas zu geben.