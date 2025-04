Wenig Glanz, dafür drei Punkte!!

Unsere Mannschaft startete gegen die SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen äußerst dominant und man hatte in den ersten zehn Minuten gleich zwei Chancen von Felix Kaiser, die aber nicht zum Torerfolg führten. In der Folge spielte man weiter überlegen, doch man ließ immer wieder Chancen aus, auch nach Standards. Auf der Gegenseite wurde es kaum einmal gefährlich, denn die Abwehr stand weitgehend sicher. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte war der Ball vorne plötzlich bei Pajtim Lutfiu, der clever das verdiente 1:0 machte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Gesamtbild des Spiels wenig. Die Gäste blieben sporadisch gefährlich, die Überlegenheit im Spiel war aber eindeutig auf Unterkochener Seite. Gegen Ende des Spiels wurde es natürlich dann noch einmal spannend, doch spätestens mit dem 2:0 von Alex Poferl, der den Ball herrlich über Eberhardt im Gästetor hob, war das Spiel gelaufen und es stand ein verdienter Sieg zu Buche.