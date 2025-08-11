Wenig Feuer drin: Dorfen und Siegsdorf trennen sich 1:1

Nach zwei Siegen gegen Aschau am Inn und Ebersberg reicht es gegen Siegsdorf nur für ein Unentschieden.

Die Fußballer des TSV Dorfen kamen gegen den TSV Siegsdorf über ein 1:1 (1:0)-Remis nicht hinaus. In einer mittelmäßigen Partie beider Mannschaften ging das Unentschieden in Ordnung, da vor allem die Gastgeber nahezu keinen Weg gefunden hatten, gefährlich zu werden.

In der Anfangsphase war es ein eher langweiliges Match. Ab der Mittellinie errichteten die Gäste einen regelrechten Abwehrriegel, sie pressten und ließen den Hartl-Mannen keinen Platz, um zur Geltung zu kommen. Und ihnen selbst fiel auch nichts ein, den Block zu knacken.

Einen ersten Ansatzpunkt lieferte Leon Eicher. Er wurde von Spielertrainer Gerhard Thalmaier gut in Szene gesetzt. Aus 15 Metern versuchte er dann in aussichtsreicher Position abzuziehen, brachte aber keinen Druck mehr hinter das Leder. So hatte der umsichtige Gästekeeper Fabian Geiger keine Mühe und konnte das Leder ungehindert aufnehmen (23.).

Dann aber doch die Dorfener Führung: Bei einem schönen Spielzug setzte sich Alois Erberle auf der linken Seite gut durch. Sein Rückpass kam zu Eicher, der in der Mitte mutterseelenallein stand und in aller Ruhe einnetzte (36.). Aufpassen mussten die Isenstädter stets auf die Angreifer der Siegsdorfer, die immer wieder mit schnellen Gegenangriffen Momente zu kreieren versuchten, aber am Ende waren auch sie zu harmlos.

Trotzdem erzielten sie vor der Pause fast noch den Ausgleich. Sebastian Reiter zog aus 14 Metern ab. Dorfens Tormann Valentino Mierschke reagierte aber hervorragend und wehrte den Flachschuss zum Eckball ab (44.).

TSV-Fehler leitet Ausgleich ein

Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie zusehends hektischer, und der oft unsichere Schiedsrichter Jonathan Wagner (MSV München) musste einige Gelbe Karten für beide Seiten verteilen. Dann der Schock für Dorfen nach einem groben Schnitzer des eingewechselten Emirhan Pala.

Er spielte das Leder direkt zu Florian Aigner, und der stand vollkommen alleine vor Mierschke. Er ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und netzte zum 1:1 ein (63.). Mierschke war machtlos.

Danach bekam der Torschütze nach Foul an Pala eine Zeitstrafe aufgebrummt (67.). Aber auch die zwischenzeitliche numerische Überlegenheit half den Platzherren nichts. Gute Chancen wurden in der Folge noch vergeben.

Der eingewechselte Bastian Rachl zielte mit seinem Schlenzer über das Gehäuse (85.). Besser wäre ein Abspiel gewesen. Die Zeitstrafe für Alexander Heilmeier wegen zu heftigen Reklamierens (90.+1) hatte auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr.