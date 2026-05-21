Wenig Chancen, Nickl-Rot: Seebach mit Nullnummer gegen Kottern In einer von der Taktik geprägten Begegnung fallen vor 894 Zuschauern keine Tore von Thomas Seidl · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Alles noch offen: Zwischen dem TSV Seebach (in rot) und dem TSV Kottern fielen im Hinspiel keine Tore. – Foto: Harry Rindler

Der TSV Seebach hat seine Aufstiegschance gewahrt und gegen Bayernliga-Relegant TSV Kottern immerhin ein 0:0-Remis erkämpft. In einer über weiten Strecken zerfahrenen Partie kamen beide Teams kaum zu zwingenden Möglichkeiten. Die Beller-Truppe verpasste es, unmittelbar nach dem Seitenwechsel bei zwei guten Chancen von Jonas Hoffmann in Führung zu gehen, mussten nach einem Platzverweise für Sandro Nickl, der als letzter Mann einen Konter unterband, allerdings um das (zufriedenstellende) Ergebnis froh sein. Am Pfingstmontag (Anstoß: 16 Uhr) geht in Kemptener Stadtteil das Rückspiel über die Bühne.

Im gut besuchten Waldstadion - 894 Zuschauer verfolgten die Begegnung - neutralisierten sich beide Team im ersten Durchgang weitestgehend. Seebach hatte etwas mehr Ballbesitz, die Allgäuer lauerten vor allem auf Umschaltmomente. Viele verbissen geführte Zweikämpfe prägten das Geschehen, echte Torchancen blieben Magelware. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste mussten bereits vor der Pause verletzungsbedingt wechseln - Luca Kapfenberger (Seebach) und Sefer Qusaj (Kottern) mussten das Spielfeld vorzeitig verlassen.



