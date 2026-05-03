„Wenig anschaulicher Kick“ – Unterpfaffenhofen müht sich zu Sieg in Türkenfeld

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Bogdan Kramliczek

Khareem Zelmat trifft zweimal per Kopf nach Standards. Türkenfelds Trainer kritisiert den Schiedsrichter wegen eines nicht gepfiffenen Fouls.

Von einem „wenig anschaulichen Kick“ sprach Unterpfaffenhofens Trainer Andreas Zorn nach dem 2:0-Auswärtssieg in Türkenfeld. „Der Sieg war zwar hochverdient“, sagte Zorn, ein Fußball-Schmankerl bekamen die Zuschauer aber nicht zu sehen.

TSV-Coach Wolfgang Reinhardt bewertete die Partie trotz der Niederlage etwas anders. „Wir haben Unterpfaffenhofen das Leben schwer gemacht, obwohl wir nicht in bester Besetzung antreten konnten“, lobte er seine Mannschaft.

Beide Tore fielen nach Standards

Zorn störte vor allem, dass sich seine Elf zu sehr vom „wilden Spiel“ der Gastgeber habe anstecken lassen und kaum einmal Ruhe ins eigene Spiel bekam. Bezeichnend war deshalb auch, dass beide Treffer nach Standards fielen. In beiden Fällen war Khareem Zelmat per Kopf zur Stelle.

In der 30. Minute köpfte der Unterpfaffenhofener nach einer Ecke zur Führung ein. Vier Minuten vor dem Abpfiff machte er nach einem Freistoß mit einem weiteren Kopfball alles klar. Türkenfelds Torwart Lucas Pflugfelder war beide Male chancenlos.

Vor allem mit dem ersten Treffer haderte Reinhardt. „Da haben 20 Spieler gesehen, dass unser Torwart weggecheckt wurde“, sagte der TSV-Trainer. Der Schiedsrichter ließ das Tor dennoch gelten. Im zweiten Durchgang sah Reinhardt seine Mannschaft dann sogar am Drücker. Sandro Ciaramella, Tobias Wuthe und Nikita Revutskyi hatten den Ausgleich auf dem Fuß, vergaben aber.

„Wir werden einfach nicht belohnt“, sagte Reinhardt nach der erneuten Niederlage. Aufgeben will er aber nicht. „Wir machen weiter und lassen die Köpfe nicht hängen. Wir kriegen schon noch die Kurve.“ Das wird auch nötig sein: Der Aufsteiger ist inzwischen auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz abgerutscht. (Dieter Metzler)