Wendt vor dem Derby: „Das sind die zwei besten Amateurteams in Köln“

Kölner Emotionen, sportliche Rivalität und reichlich Brisanz – das Südstadt-Duell zwischen der U23 von Fortuna Köln und der SpVg Porz verspricht alles, was ein echtes Derby braucht. Beide Teams sind punktgleich, beide kommen mit Rückenwind – und beide wissen, dass ein Sieg mehr ist als nur drei Punkte. Fortuna will endlich den Porz-Fluch beenden, nachdem alle bisherigen Mittelrheinliga-Duelle verloren gingen. Die Gäste dagegen reisen mit Selbstvertrauen und voller Kapelle an. Es ist das Kräftemessen zweier Mannschaften, die um die Vorherrschaft im Kölner Amateurfußball spielen.

Für Fortunas sportlichen Leiter Stefan Kleefisch war der Sieg in Wegberg-Beeck vor allem Balsam für die Moral. „Der Sieg hat uns gutgetan. Endlich wurde die Mannschaft mal für ihren unermüdlichen Einsatz, Kampfgeist und teilweise sehr gute Spiele belohnt, in denen wir nicht punkten konnten“, sagt Kleefisch.

Trotzdem ist die Bilanz eindeutig: Vier Spiele, vier Siege für Porz. „Wir haben in der Mittelrheinliga bisher alle vier Spiele gegen Porz verloren“, erinnert sich Kleefisch. „Der Gegner kommt stark über Emotionalität, das lebt Jonny Wendt an der Seitenlinie auch vor. Mit Metin Kizil haben sie zudem einen gefährlichen Stürmer und weitere erfahrene Spieler wie Daniel Spiegel oder Etienne Kamm.“

Dass beide Teams mit zehn Punkten dastehen, macht für ihn die Rollen klar: „Die Tabelle lügt nicht. Insofern erwarte ich definitiv eine ausgeglichene Partie.“

Personell hat die Fortuna jedoch Probleme: „Leider fehlen uns mit Mario Weber und Joran Sobiech aus privaten Gründen zwei erfahrene Spieler und auch der Ex-Porzer Amadou Camara hat sich in Wegberg-Beeck verletzt.“

Wendt: „Die zwei besten Amateurteams in Köln“

Porz-Trainer Jonas Wendt geht mit breiter Brust ins Derby. „Der Rückenwind ist natürlich da. Uns hat das auf vielen Ebenen wahnsinnig viel Energie und auch Selbstbewusstsein gegeben“, sagt er mit Blick auf den Heimsieg gegen Hohkeppel. „Das war wirklich ein verdammt wichtiger Sieg für uns nach den zwei Niederlagen gegen Bornheim und Königsdorf.“

Die gute Stimmung soll nun auch ins Stadtduell mitgenommen werden. „Das sind die zwei besten Amateurmannschaften momentan in ganz Köln, die da aufeinandertreffen. Ich erwarte ein Fifty-Fifty-Spiel. Wir können punkten, wir können gewinnen – aber genauso kann es auch in die andere Richtung gehen“, betont Wendt.

Von der beeindruckenden Bilanz gegen Fortuna Köln II will der Coach aber nichts wissen: „Das tut überhaupt nichts zur Sache, dass wir von den vier Spielen in der Mittelrheinliga vier gewonnen haben. Das war auch eine andere Mannschaft der Fortuna. Wir wissen, dass wir ein bisschen Glück hatten beim letzten Spiel. Am Sonntag steht eine ganz andere Truppe auf dem Platz.“

Volle Kapelle bei Porz

Auch personell sieht es bei Porz gut aus, denn bis auf den am Kreuzband verletzten Taylan Gülmez, der die komplette Saison ausfallen wird, sind alle Mann an Bord. Mit Daniel Spiegel kehrt ein Akteur nach seiner Rotsperre zurück: "Ein verdammt wichtiger Spieler für uns", so Wendt.

Die Vorfreude Wendts ist nicht nur sportlicher Natur: „Ich freue mich einfach auf das Spiel. Und auch auf Amadou Camara, meinen langjährigen Spieler, mit dem ich tolle Zeiten und Erfolge hatte. Ist ein wunderbarer Junge – ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen.“

Zwei punktgleiche Teams, zwei unterschiedliche Spielstile, ein Derby: Wenn Fortuna Köln II und die SpVg Porz am Sonntag aufeinandertreffen, dürfte die Südstadt wieder ein intensives, leidenschaftliches Mittelrheinliga-Duell erleben – mit offenem Ausgang.