Wendt verlängert in Porz – „Eher werde ich mit Sharon Stone intim“

Die SpVg Porz hält an ihrer wichtigsten sportlichen Konstante fest: Trainer Jonas Wendt, seit 2018 im Amt und Architekt des Aufstiegs von der Bezirksliga in die Mittelrheinliga, hat seinen Vertrag frühzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 42-Jährige, der den Klub durch mehrere Ligen begleitet hat, beschreibt seine Verbindung zum Verein als „etwas sehr Persönliches“. Er habe hier seine aktive Laufbahn beendet, erklärt er, damals noch „als Freundschaftsdienst“ in der Kreisliga A. Danach ging es für Porz bergauf – mit ihm als Trainer.

Wendt macht kein Geheimnis daraus, dass er klare Voraussetzungen formuliert hat: „In einem Wohnzimmer ohne Fernbedienung zu sitzen, macht keinen Spaß.“ Der neue Vorstand sei auf seine Bedingungen eingegangen – mit einer eigenen: Wendt solle gleich für zwei Jahre unterschreiben. „Das habe ich von Herzen gerne getan“, betont er und verweist auf die Planungssicherheit, die ihm das verschaffe.

Er fühle sich in Porz „unglaublich wohl“, sagt Wendt. Es sei für ihn „mein Wohnzimmer“, ein Ort, an dem er seine sportlichen Vorstellungen frei leben könne. Schon unter dem langjährigen Vorsitzenden Peter Dicke habe er „immer die Fernbedienung in der Hand gehabt“. Dass der neue Vorstand um Präsident Mario Ebel diese Arbeitsweise fortsetzen möchte, sei für ihn ein entscheidender Faktor gewesen.

Präsident Mario Ebel hatte Mitte November im Kicker große Visionen formuliert und offen davon gesprochen, er träume von der Regionalliga – und zwar mit Jonas Wendt als Trainer. Der angesprochene Coach reagiert darauf mit einem Augenzwinkern: „Träumen darf man. Ich habe mit 15 auch davon geträumt, einmal mit Sharon Stone intim zu werden. Das ist bekanntlich nicht passiert.“

Er ergänzt, in seiner Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dieser Fantasie dennoch „immer noch größer, als dass Porz in den nächsten zwei, drei Jahren in der Regionalliga spielt“. Ganz ohne Pathos kommt Wendt aber nicht aus: „Ein Traum bleibt es.“

Gleichzeitig erklärt er, dass die finanziellen Rahmenbedingungen unverändert gering seien. Die SpVg Porz verfüge über den wohl niedrigsten Etat der Mittelrheinliga – möglicherweise sogar im Vergleich mit mehreren Landesligisten. Auch künftig werde sich das nicht ändern. Eine seiner klaren Ansagen sei gewesen, dass der Etat zumindest nicht weiter schrumpfen dürfe. Sponsorensuche, betont Wendt, werde allerdings nicht mehr zu seinem Aufgabenbereich gehören. Er wolle sich voll auf das Sportliche konzentrieren.

Neuer Vorstand, alter Weg

Mit Mario Ebel (1. Vorsitzender), Andy Novak (2. Vorsitzender) und Marko Krämer (3. Vorsitzender) hat sich die Vereinsführung im Oktober neu aufgestellt – und sie hat den Trainer vehement um eine weitere Zusammenarbeit gebeten. Ebel selbst sagte im Kicker, Wendt sei der zentrale Baustein seiner Vision. Man wolle „alles um ihn herum aufbauen“.

Wendt bestätigt, dass der neue Vorstand viel für ihn getan habe, um ihn zu überzeugen. Auch im Trainerteam bleibt alles zusammen, wie er betont. Zehn Spielerverlängerungen für die kommende Saison seien bereits fix, weitere Gespräche liefen.

Zwischen Klassenerhalt und langfristigem Aufbau

Sportlich steht Porz mit 14 Punkten aus 13 Spielen aktuell auf Platz zwölf – fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Für Wendt ist deshalb klar, dass sich die Ziele nicht ändern dürfen: „Unser Ziel in dieser Saison ist ganz klar der Klassenerhalt.“ Über die kommende Saison sagt er: „Sollten wir es erneut schaffen – was überragend wäre – wird es auch im nächsten Jahr kein anderes Ziel geben. Es geht ums sportliche Überleben.“

Besonders wichtig sei ihm die Entwicklung junger Spieler. Er habe große Freude daran, 18- und 19-Jährige „ins kalte Wasser zu werfen“. Fehler seien ausdrücklich erlaubt, „auch Fehler, die wehtun und Punkte kosten“. Selbst wenn Porz plötzlich mehr Geld hätte, würde sich daran nichts ändern, betont er.

Während Ebel von Regionalliga-Träumen, Austauschprogrammen mit Saudi-Arabien und neuen Sponsoren spricht, bleibt Wendt bewusst bodenständig. Ambitionen seien wichtig, sagt er – „aber wir bleiben realistisch“.

Der Präsident plane große Schritte und spreche offen über neue Investoren, mögliche strukturelle Veränderungen oder langfristige Jugendkonzepte. Wendt sieht diese Visionen, begrüßt Engagement und Energie – aber sein Fokus bleibt klar beim Hier und Jetzt: arbeiten, entwickeln, überleben.

Ein Trainer als Fixpunkt

Am Ende klingt heraus: Diese Vertragsverlängerung ist mehr als ein formaler Schritt. Sie ist ein Bekenntnis zu Kontinuität in einer Phase, in der der Verein neu strukturiert wird. Wendt will weiterarbeiten, weiterentwickeln, weiter stabilisieren – trotz schmalem Budget, trotz sportlicher Herausforderungen, trotz wilder Visionen.

„Ich wollte früh Klarheit und Transparenz“, sagt der 42-Jährige – für sich, für den Verein und für potenzielle Interessenten. Nun hat er sie selbst geschaffen: Zwei weitere Jahre Porz. Zwei weitere Jahre Wohnzimmer. Zwei weitere Jahre mit Fernbedienung.