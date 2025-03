Wendt: "Als ob Merkel gegen Jolie im Schönheitswettbewerb antritt"

Bei Flutlicht trifft Mittelrheinliga-Spitzenreiter Bonner SC am Freitagabend auf den Tabellen-13. SpVg Porz – klare Rollen, aber Jonas Wendt hat schon im Hinspiel bewiesen, dass sein Team überraschen kann. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, gibt der Porzer Coach kämpferisch vor. Im Rhein-Sieg-Kreis steigt zudem das Derby zwischen dem Siegburger SV und dem FC Hennef, das sportlich und emotional jede Menge Brisanz verspricht. Nach dem 6:0-Hinspielsieg hat Siegburg die Favoritenrolle inne, doch Hennef reist mit breiter Brust an. Der Spieltag hat das Potenzial für einige Überraschungen.

Wendt: "Fahren hin um zu gewinnen" Wenn der Tabellendreizehnte der Mittelrheinliga am Sonntag im Sportpark Nord auf Spitzenreiter Bonner SC trifft, sind die Rollen klar verteilt. Doch Porz-Trainer Jonas Wendt will sich und sein Team davon nicht beeindrucken lassen. "Natürlich ist es mit den Rahmenbedingungen ein Highlightspiel, vor allem für unsere Spieler und den Verein. Es ist als würde Angelina Jolie und Angela Merkel in einen Schönheitswettbewerb gehen. Es ist klar, wer diesen gewinnt. Ich werde aber mit meinem Trainerteam alles versuchen, den besten Make-up Artist zu installieren, um ‚Angie‘ zur schönsten Frau zu machen, um zu überraschen“, findet der der 42-jährige Trainer einen interessanten Vergleich. Das Hinspiel endete überraschend 1:1 – und auch diesmal reisen die Porzer mit Kampfgeist an. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, stellt Wendt klar. Einfach wird es auf keinen Fall, vor allem aufgrund der Ausfälle von Etienne Kamm, André Rosteck, Ben Winnersbach und Amadou Camara. Auch die Tatsache, dass der Bonner SC nach acht Siegen in Folge zuletzt beim 2:2 gegen Frechen 20 Punkte ließ, macht die Aufgabe nicht leichter. Doch Wendt nimmt es mit Humor: „Viel wichtiger aber ist mir, dass ich bei der Pressekonferenz ein leckeres Filetsteak serviert bekomme.“ ----------------------

Im Hinspiel erkämpfte sich die SpVg Porz einen Punkt gegen den Bonner SC. – Foto: Boris Hempel

Kein normales Spiel Wenn am Samstagabend um 18 Uhr im Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg das Flutlicht angeht, steht für beide Teams weit mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. „Das ist das absolute Highlight im Rhein-Sieg-Kreis, die ranghöchsten Mannschaften spielen gegeneinander“, betont Hennefs Trainer Fatih Özyurt. Nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen der Rückrunde reist seine Mannschaft mit Rückenwind zum Tabellenfünften. „Das hätte ich vorher definitiv so unterschrieben. Der Faktor 'Selbstvertrauen' ist im Abstiegskampf ein wichtiges Gut. Es wird noch eine lange komplizierte Rückrunde werden, wo wir auch Rückschläge erleiden werden“, so Özyurt, der trotz einiger Ausfälle optimistisch ist: „Wir gehen leider am Stock. Mit Johannes Siregar, Hannes Viehweger, Hajdar Shala, Lukas Harden, Luah Mahessa und Oshomah Ichue fallen leider gleich sechs Spieler aus. Wir werden eine sehr gute Mannschaft auf den Platz stellen im Derby.“ Auf Seiten des Siegburger SV war man zuletzt spielfrei – genutzt wurde das Wochenende für Gegneranalysen. Trainer Alexander Otto hat Respekt vor der neuen Stärke des Gegners: „Die Hennefer Mannschaft aus der Hinrunde hat absolut gar nichts mehr mit der aktuellen Mannschaft gemein. Fatih hat die Jungs komplett auf links gekrempelt.“ Dennoch ist das Ziel für Siegburg klar: „Wir wollen die nächsten drei Punkte holen und uns weiter im oberen Tabellendrittel festigen.“ Verzichten muss Otto dabei auf die gesperrten Tackie-Sai und Athanasiadis sowie den verletzten Keskin. Ein zusätzlicher Spannungsfaktor: Das deutliche 6:0 aus dem Hinspiel. „Der Stachel sitzt immer noch tief“, gibt Özyurt zu, will aber „alles dafür tun“, um diesmal die Revanche zu schaffen. Otto weiß, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben: „Wir sind, wie der Gegner, hochmotiviert – und ich bin mir sicher, dass sie das Hinspiel noch in ihren Köpfen haben.“ Ein heißer Derby-Abend ist garantiert. ----------------------