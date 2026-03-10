Wendschott verschießt zwei Elfmeter und spielt 0:0 gegen Wahrenholz

– Foto: FuPa Brandenburg

Im Duell zwischen dem WSV Wendschott und dem VfL Wahrenholz fielen keine Tore. In einer intensiven Partie blieb es am Ende beim 0:0, wobei beide Trainer die Begegnung im Nachgang unterschiedlich bewerteten.

Für Wahrenholz-Coach Marcel Neumann war bereits im Vorfeld klar, dass es kein einfaches Spiel werden würde. „Es war, wie vermutet, eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Bei Wendschott tun wir uns immer schwer und haben uns gestern auch wieder schwer getan“, erklärte er nach der Partie.

In der Anfangsphase sah Neumann sein Team zunächst leicht im Vorteil. „Ich glaube, die Anfangsphase hat uns gehört“, sagte er. Doch im weiteren Verlauf entwickelte sich eine hitzige Begegnung, die stark vom Abstiegskampf geprägt war. „Klar, Abstiegskampf, da versucht man alles, mit allen Mitteln. Da haben wir uns einfach unnötigerweise anstecken lassen und waren dann im Kopf nicht mehr hell genug, um vielleicht die zweiten Bälle abzufangen oder auch mal einen Schritt schneller zu sein“, so der Wahrenholzer Trainer. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit eine große Chance, konnten diese jedoch nicht nutzen. „Nach vorne hin ging dann nur in der ersten Halbzeit wirklich was. Da hatten wir eine hundertprozentige, die wir machen müssen“, erklärte Neumann. Insgesamt tat sich seine Mannschaft auf dem schwer bespielbaren Platz allerdings schwer.