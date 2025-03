Wendschott kann sich etwas von den Abstiegsplätzen absetzen

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Nach einer schnellen 3:0 Führung binnen 16 Minuten durch Tore von Losch, Dieck und Vandreike konnte der HSV Hankensbüttel mit zwei Toren von Dammann und Grünheid schnell antworten. Mit diesem 3:2 ging es dann auch in die Pause. "Die zweite Halbzeit hat für uns ähnlich gut begonnen, wir haben wieder gut ins Spiel gefunden", so Wendshott-Trainer Millemaci.

Mit der Gelb-Roten Karte in der 57. Minute mussten die Gastgeber ihre Spielweise allerdings verändern. Nun hieß es defensiv und kompakt stehen um Hankensbüttel nicht mehr ausgleichen zu lassen. "Das hat gut geklappt, Hankensbüttel hatte viele Spielanteile aber dabei kamen keine großartigen Chancen bei raus", erwähnt Millemaci. Nur in der 96. Minute wurde es noch einmal brenzlig, ein Schuss der Gäste flieg am Torwart vorbei, konnte aber von einem Wendschott-Verteidiger auf der Linie geklärt werden.

Im Großen und Ganzen ist der Heimtrainer der Meinung, dass der Sieg verdient war, gerade wegen der Leistung in der ersten Halbzeit. Die kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit soll dabei aber nicht unerwähnt bleiben. Für Wendschott heißt es jetzt weiter den Abstand auf die Abstiegsplätze zu halten und sich in die vordere Gruppe einzufinden.

WSV Wendschott – HSV Hankensbüttel 3:2

WSV Wendschott: Sven Sehm, Antonio Paolo Spano (78. Björn Skrodsky), Antonio Millemaci, Maik Wilhelm (74. Thomas Müller), Gzim Mustafa, Joshua Leusmann, Svean Prosch (60. Marcel Krassow), Giuliano Angelo Spano (60. Mario Cristian Spano), Mario Cristian Spano - Trainer: Giuseppe Millemaci

HSV Hankensbüttel: Jannis Hardel, Mattis Wiemer, Ali Jfeily (42. MArvin Meyer), Brian Asmus, Rufus Chefu, Marvin Schiller, Matthias Reinecke (83. Bjarne Asmus), Gordan Ernst (89. Andre Jacob)

Schiedsrichter: David Amon Baresch

Tore: 1:0 Yannik Losch (2.), 2:0 Steffen Dieck (9.), 3:0 Lasse Vandreike (16.), 3:1 Nils Dammann (24.), 3:2 Yannick Grünheid (34.)