Wendorff-Cup der Frauen: Ludwigsfelde wird heute zur Hallenbühne

In der Stadtsporthalle Ludwigsfelde rückt der Frauenfußball am heutigen Dienstag in den Mittelpunkt. Beim Wendorff-Cup des Ludwigsfelder FC treffen acht Mannschaften in zwei Vierergruppen aufeinander. Gespielt wird zehn Minuten pro Partie, ohne Spielraum für lange Anlaufphasen oder taktisches Abtasten. Der Turniermodus führt von der Gruppenphase über Halbfinals bis zu Platzierungsspielen und einem Finale am späten Abend. Alles ist auf Tempo, Klarheit und Entscheidung ausgelegt.

Gruppe A: Gastgeberinnen und regionale Kontraste In Gruppe A treffen der SV Allemannia Jessen, die SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht, die SG Blau-Weiß Beelitz und der SC Staaken aufeinander. Für die Spielgemeinschaft Ludwigsfelde/RSV Eintracht ist das Turnier ein Auftritt vor heimischem Publikum. Die Gruppe vereint Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Hintergründen, was die Vorrunde zu einem fortlaufenden Vergleich macht. Jede Begegnung wirkt direkt auf die Tabelle, Ausrutscher lassen sich kaum kompensieren.

Ein Turnierabend mit klarer Dramaturgie Der Wendorff-Cup ist als kompakter Hallenwettbewerb konzipiert. Zwei Gruppen bilden die Grundlage, danach folgen Halbfinals, Platzierungsspiele und das Endspiel. Zehn Minuten Spielzeit bedeuten, dass jede Aktion Gewicht bekommt und jede Unachtsamkeit unmittelbare Folgen haben kann. Die Halle in Ludwigsfelde wird damit zu einem Raum, in dem Intensität wichtiger ist als Geduld und Präzision wichtiger als Ballbesitz.

Der Auftakt setzt sofort Spannung frei

Der Turnierabend beginnt um 18 Uhr mit der Partie zwischen der SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht und dem SC Staaken. Um 18:12 Uhr folgt das Spiel zwischen dem SV Allemannia Jessen und der SG Blau-Weiß Beelitz. Zwei Spiele in kurzer Abfolge, zwei erste Richtungsanzeigen. Bereits hier wird sichtbar, wie gut die Teams mit dem engen Zeitfenster umgehen und wie schnell sie den Hallenrhythmus annehmen.

Verdichtung im Gruppenverlauf

Ab 18:48 Uhr mit dem Duell Allemannia Jessen gegen die SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht beginnt die Phase, in der Belastung und Konzentration eine zentrale Rolle spielen. Um 19:00 Uhr trifft der SC Staaken auf Blau-Weiß Beelitz, ehe um 19:36 Uhr Beelitz erneut gegen die SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht gefordert ist. Die letzten Gruppenspiele um 19:48 Uhr schließen das Tableau von Gruppe A und lassen kaum Raum für Rechnerei.

Gruppe B: Breite und Ausgeglichenheit

In Gruppe B stehen sich der MSV Zossen 07, der VfB Trebbin, der BSV GW Neukölln 1950 und der BSC Marzahn gegenüber. Auch hier ist das Feld bewusst übersichtlich gehalten. Jede Mannschaft absolviert drei Gruppenspiele, jedes Ergebnis zählt unmittelbar. Die Mischung aus unterschiedlichen Vereinen sorgt für Kontraste im Spielstil, die in der Halle besonders deutlich hervortreten.

Ein paralleler Wettbewerb ohne Verschnaufpause

Gruppe B startet um 18:24 Uhr mit der Partie zwischen dem BSV GW Neukölln 1950 und dem VfB Trebbin. Um 18:36 Uhr folgt MSV Zossen 07 gegen BSC Marzahn. Danach wechseln sich die Begegnungen eng getaktet ab, bis um 20:12 Uhr mit Trebbin gegen Zossen das letzte Gruppenspiel ansteht. Der Abend verlangt von den Teams schnelle Anpassung und mentale Stabilität.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase geht es nahtlos weiter. Die Halbfinals sind für 20:27 Uhr und 20:39 Uhr angesetzt. Hier treffen der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B sowie der Erste der Gruppe B auf den Zweiten der Gruppe A. In diesen Spielen entscheidet sich, wer um den Turniersieg spielt und wer den Weg über die Platzierungsspiele gehen muss.

Platzierungsspiele als Teil des sportlichen Ganzen

Auch für die Teams außerhalb der Finalpaarung endet der Abend nicht abrupt. Um 20:51 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 21:03 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen geben dem Turnier Struktur und sorgen dafür, dass jede Mannschaft einen klaren sportlichen Abschluss findet.

Der späte Abend gehört den Entscheidungen

Um 21:15 Uhr steht das Spiel um Platz drei an, ehe um 21:27 Uhr das Finale den Schlusspunkt setzt. Zehn Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim Wendorff-Cup der Frauen. Nach einem langen Hallenabend, mehreren Spielen und wachsender Ermüdung wird dieses Finale weniger von Geduld als von Entschlossenheit und Klarheit geprägt sein.

Ludwigsfelde als Treffpunkt zum Jahresende

Der Wendorff-Cup des Ludwigsfelder FC ist mehr als ein weiterer Termin im Hallenkalender. Er bündelt Wettbewerb, Begegnung und Aufmerksamkeit für den Frauenfußball an einem Abend. Die Stadtsporthalle wird damit zum Ort, an dem sich sportlicher Ehrgeiz und Jahresausklang verbinden – kompakt, intensiv und mit einem klaren Ziel vor Augen.