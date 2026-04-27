Wendler: „Wir bekommen unsere Tore viel zu einfach“

Dabei begann die Partie für die Hausherren unglücklich. Bereits in der 19. Minute nutzte Phil Mühlig eine der defensiven Unaufmerksamkeiten der Tanne-Elf zur Führung für Rabenstein. Dennoch steckte Thalheim nicht auf. Vor der Halbzeitpause erarbeiteten sich die Schützlinge von René Wendler eine Druckphase, die den Tabellenzweiten sichtlich ins Schwimmen brachte. Auch Rabensteins Trainer Ringo Delling gab nach dem Spiel unumwunden zu: „Vor der Halbzeit gab es zwei bis drei brenzlige Szenen zu überstehen, wo wir auch Glück hatten, nicht den Ausgleich zu kassieren.“

Die Hoffnung auf eine Wende keimte zu Beginn der zweiten Hälfte erneut auf, als Thalheim mit einem Pfostenschuss nur Zentimeter vom Ausgleich entfernt war. Doch wie so oft in dieser Saison fehlte dem Aufsteiger in der Offensive die letzte Konsequenz. „Nach vorne sind wir im Abschluss zu harmlos“, bilanzierte ein sichtlich bedienter René Wendler nach dem Abpfiff. Die Quittung folgte prompt: In der 60. Minute erhöhte erneut Mühlig auf 0:2. In der Schlussphase brach der Widerstand der Hausherren schließlich endgültig, als Sebastian Kisser (81.) und Paul-Luis Eckhardt (85.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Besonders die Art und Weise der Gegentore sorgt im Erzgebirge für Diskussionsstoff. Wendler kritisierte die mangelnde Wachsamkeit bei Standard-Situationen scharf: „Wir bekommen unsere Tore viel zu einfach. Aus Einwurf, Ecke und Freistoß. Da zeigt sich schon die gesamte Saison, dass wir in diesen Situationen im Abwehrverhalten noch aufmerksamer sein müssen.“ Ob der Sieg in dieser Deutlichkeit verdient war, spielte für den Thalheimer Trainer am Ende keine Rolle mehr: „Letztendlich ist mir das egal. Sie haben vier Tore geschossen und keins bekommen.“