Wendler: „Punkten ist Pflicht“ gegen Freital II

Angesichts der aktuellen Konstellation, bei der man von vier Absteigern ausgehen muss, ist die Marschroute für das kommende Heimspiel gegen den SC Freital II am Samstagnachmittag klar definiert. Trainer René Wendler lässt keinen Zweifel an der Bedeutung der Partie: „Bei aktuell vier Absteigern und noch sechs zu spielenden Partien ist Freital mit 29 Punkten auch noch nicht durch. Deswegen werden sie alles dafür tun, den Deckel bei uns drauf zu machen.“ Freital belegt momentan den neunten Rang und konnte zuletzt einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Fortuna Chemnitz feiern.

Besonders das Hinspiel schmerzt in der Thalheimer Rückschau noch immer. Mit 0:4 kam man in Freital unter die Räder. Wendler blickt mit gewohntem Sarkasmus auf die bisherige Auswärtsperformance seiner Elf zurück: „Wie fast bei jedem Auswärtsspiel in dieser Saison waren wir auch dort ein gerngesehener Gast, der mit 4:0 bezwungen wurde.“ Umso wichtiger wird die Rückkehr ins heimische Waldstadion, das in dieser Spielzeit bereits mehrfach Schauplatz leidenschaftlicher Auftritte war. „Wir müssen in allen Bereichen mehr tun als Freital, um über dem Strich zu bleiben. Dafür bedarf es, wieder auf unseren Heimvorteil zu setzen“, fordert der Übungsleiter.

Ein Hoffnungsschimmer für die Gastgeber ist die deutlich entspannte Personalsituation. Nachdem Wendler in den vergangenen Wochen oft improvisieren musste, gibt es nun positive Nachrichten aus dem Lazarett. „Seit langem sind wir personell wieder in der Lage, nahezu aus dem Vollen zu schöpfen“, erklärt der Coach. Mit der Rückkehr wichtiger Leistungsträger soll auch die Durchschlagskraft in beiden Strafräumen zurückkehren. Statistisch gesehen stellt Thalheim mit 59 Gegentoren eine der anfälligsten Defensiven der Liga – ein Wert, der am Samstag dringend korrigiert werden muss.