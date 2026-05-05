Wendler: „Müssen unbedingt wieder die Kurve bekommen“

Schon früh in der Partie deutete sich an, dass die Gäste aus dem Erzgebirge erneut Mühe haben würden, ihre Auswärtsschwäche abzulegen. In der 18. Minute nutzte Lucas Danz eine Chance und erzielte die Führung für den DSC. Thalheim bemühte sich zwar um Struktur, wirkte jedoch in den entscheidenden Zonen zu harmlos. Die Hoffnung, nach dem Seitenwechsel mit neuem Elan zurückzukommen, wurde bereits in der 46. Minute im Keim erstickt. Unmittelbar nach Wiederanpfiff markierte Robert Roch das 2:0 für die Dresdner – ein psychologischer Tiefschlag, von dem sich die Wendler-Elf nicht mehr erholen sollte.

Besonders die Art und Weise des Auftritts sorgte bei René Wendler nach dem Schlusspfiff für tiefe Enttäuschung. Seine Analyse fiel gewohnt schonungslos aus: „Das Fazit ist fast wie nach jedem Auswärtsspiel ernüchternd. Unser Gegner hatte an diesem Tag auch nicht die beste Form. Wenn sie dann aber 3:0 gewinnen, dann kann man sich vorstellen, in welcher Form wir waren.“ Den Schlusspunkt unter eine aus Thalheimer Sicht völlig verkorkste Partie setzte erneut Lucas Danz, der in der Nachspielzeit (90.+2) einen Foulelfmeter sicher zum 3:0-Endstand verwandelte.

Die statistischen Werte der Sachsenliga zeichnen ein düsteres Bild für den SV Tanne. Mit nunmehr 59 Gegentoren stellt die Mannschaft eine der anfälligsten Defensivreihen der Liga. Viel schwerwiegender wiegt jedoch der Trend: Während die Konkurrenz im Tabellenkeller punktet – so konnte sich auch der SV Tapfer Leipzig (Platz 14) durch einen Sieg auf 18 Punkte heranschieben – tritt Thalheim auf der Stelle. Der Vorsprung auf den SV Lipsia Eutritzsch ist auf einen einzigen Zähler geschmolzen.