Wendler: „Fast die komplette Offensive steht nicht zur Verfügung“

Der kommende Gegner, der SV Lipsia Eutritzsch, ist der unmittelbare Verfolger. Mit 20 Punkten auf Rang zwölf lauern die Leipziger nur einen Zähler hinter den Erzgebirgern. Für Thalheim ist die Marschrichtung daher klar: Die Heimstärke muss einmal mehr zum Trumpf werden. „Unsere Basis für die 21 Punkte sind die Heimspiele“, betont Wendler die Bedeutung des heimischen Waldstadions. Zudem hat seine Mannschaft eine Rechnung offen. Das Hinspiel in Leipzig ging mit 1:3 verloren, eine Niederlage, die noch immer schmerzt. „Wir wollen punkten und haben gegenüber dem Hinspiel noch etwas gutzumachen, da wir dort kein gutes Spiel absolviert und verdient verloren haben“, so der Trainer. Damals konnte ein Treffer von Pierre Kretzschmar die Pleite nicht abwenden, als Lipsia durch Tore von Dimitriev, Kuhn und Lange die Oberhand behielt.

Doch die Vorbereitung auf das Rückspiel gleicht für Wendler einem personellen Puzzle. Die Liste der Absenzen ist lang und trifft das Team im Kern. „Wie fast jede Woche haben wir mit personellen Problemen zu kämpfen. Durch Urlaub, Krankheit und gesperrte Spieler steht uns fast die komplette Offensive nicht zur Verfügung“, klagt der Übungsleiter. Besonders schwer wiegt dabei der Ausfall von Ian Schenker, der nach seiner Roten Karte bei der knappen 0:1-Niederlage gegen die BSG Stahl Riesa am vergangenen Spieltag zusehen muss. In Riesa hielt Thalheim lange ein Remis, ehe man in der 87. Minute durch einen späten Treffer von Chimenem doch noch mit leeren Händen dastand.

Ganz anders ist die Gemütslage beim Kontrahenten aus Leipzig-Eutritzsch. Die Mannschaft von Trainer Dirk Havel schwimmt auf einer Erfolgswelle. Zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien haben den Tabellenkeller für Lipsia vorerst etwas freundlicher gestaltet. Julius Nitzsche, der sportliche Leiter von Lipsia, macht aus den Ambitionen keinen Hehl: „Wir fahren natürlich mit viel Selbstvertrauen nach Thalheim. Wir möchten unsere Serie natürlich weiter ausbauen und auch in Thalheim drei Punkte mitnehmen.“ Im Gegensatz zu Thalheim kann Eutritzsch personell aus dem Vollen schöpfen. Einzig der „kleine Kunstrasen“ im Erzgebirge bereitet Nitzsche etwas Kopfzerbrechen, da dieser für seine Mannschaft ungewohnt sei.